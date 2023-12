Nhóm đối tượng 'xã hội đen' đến tận nhà đe dọa đòi nợ khiến người dân bức xúc

Các đối tượng Hồ Duy Khánh, Đặng Sĩ Bách và Nguyễn Sơn Hoàng

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, phát hiện một số đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng tại địa bàn thành phố Vinh và các huyện Nghi Lộc, huyện Diễn Châu.

Các đối tượng đã lợi dụng việc khó khăn về kinh tế của người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cho vay tiền với lãi suất cao từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1triệu đồng/1ngày (tương đương 108% đến 182,5%/1 năm).

Khi đến hạn thanh toán tiền lãi, nếu người vay không trả kịp, các đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà đe dọa người vay để đòi tiền.

Hành vi của nhóm đối tượng này gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định 3 đối tượng cầm đầu đường dây chuyên cho vay lãi nặng trên là Hồ Duy Khánh (sinh năm 1991), trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh; Nguyễn Sơn Hoàng (sinh năm 1986), trú tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc; Đặng Sĩ Bách (sinh năm 1992), trú tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu.

Đây là các đối tượng có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, hoạt động rất tinh vi. Khánh và Hoàng là các đối tượng đã mang tiền án.

Cùng với đó, quá trình cho vay tiền các đối tượng không viết giấy thể hiện lãi suất vay, mà sử dụng phần mềm áp trên mạng xã hội để quản lý việc cho vay tiền, và thu lãi khiến công tác đấu tranh với nhóm đối tượng này gặp nhiều khó khăn.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, từ ngày 20 đến 27-12-2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng trên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bước đầu, Cơ quan điều tra chứng minh từ đầu năm 2023 đến thời điểm bị bắt giữ, 3 đối tượng trên đã cho 20 người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vay, số tiền trên 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 500 triệu đồng.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

