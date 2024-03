Nhiều sai phạm tại Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An

Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình, dự án tại Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An. Ngay sau khi có kết luận, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã tiến hành truy thu hơn 1 tỷ đồng từ Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An và các đơn vị liên quan.

Nghiệm thu, quyết toán sai khối lượng

Theo đó, Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa tiến hành thanh tra 32 công trình do Chi cục Thuỷ Lợi Nghệ An làm chủ đầu tư và 01 dự án Đê biển xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu (giai đoạn 2) do Ban Quản lý dự án đê điều tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư với tổng giá trị xây lắp gần 65 tỷ đồng.

Qua thanh tra, phát hiện chủ đầu tư nghiệm thu, quyết toán không đúng đơn giá, khối lượng một số hạng mục của các công trình với số tiền hơn 394 triệu đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi 371 triệu đồng, giảm giá trị xây lắp khi phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với số tiền hơn 59,3 triệu đồng.

Thanh tra chỉ rõ loạt sai phạm tại Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An.

Cụ thể, qua đối chiếu quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với giá trị giải ngân của một số công trình, dự án có chênh lệch hơn 83 triệu đồng do “thanh toán vượt” cho các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn nhưng Chi cục Thuỷ Lợi Nghệ An chưa thu hồi và nộp trả Ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt, tại Dự án công trình xử lý khẩn cấp phòng chống sạt trượt bờ tả kênh chính Bắc đoạn qua xã Nam Thành (huyện Yên Thành), Thanh tra tỉnh Nghệ An đã kiến nghị thu hồi gần 18 triệu đồng do nghiệm thu, thanh toán sai. Tại thời điểm kiểm tra, công trình đang còn dư hơn 113 triệu đồng tiền chi trả chi phí tư vấn quản lý dự án, đầu tư xây dựng do không có đối tượng chi trả.

Ngoài ra, có một số khoản thu, gồm: 57 triệu đồng tiền thu hồi bảo lãnh dự thầu, gần 17 triệu đồng tiền thuê ốt và hơn 420 triệu đồng tiền bảo lãnh 5% hết đối tượng chi, tuy nhiên Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An cũng chưa nộp trả ngân sách.

Kiểm tra hồ sơ quyết toán đối với phần xây lắp công trình Đê sông Thái từ K0+000-K2+200 (xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu) do Công ty TNHH Đình Khoan thi công, Đoàn thanh tra nhận thấy nhà thầu chưa thực hiện kê khai, nộp đầy đủ tiền thuế GTGT với số tiền lên đến gần 60 triệu đồng.

Sau thanh tra, hơn 1 tỷ đồng đã được các đơn vị nộp trả lại Ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Nghệ An chỉ rõ, các hồ sơ, chứng từ tiếp khách, công tác phí… tại Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An thực hiện chưa đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật.

Trách nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An?

Theo đó, Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định thu hồi từ Chi cục Thuỷ lợi và các đơn vị liên quan với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Cụ thể, thu hồi từ các đơn vị thi công phần xây lắp hơn 461 triệu đồng do nghiệm thu, thanh toán, quyết toán không chính xác khối lượng; thu hồi 83 triệu đồng từ các đơn vị tư vấn do thanh toán quá giá trị được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành; thu hồi từ Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Nghệ An hơn 500 triệu đồng do có một số nguồn thu, số tiền hết đối tượng chi được theo dõi trên tài khoản của đơn vị nhưng chưa nộp trả lại ngân sách.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Nghệ An kiến nghị Chi cục thuỷ lợi phải nộp về Quỹ Phòng Chống thiên tai số tiền hơn 113 triệu đồng chi phí tư vấn quản lý dự án, đầu tư xây dựng tại Dự án công trình xử lý khẩn cấp phòng chống sạt trượt bờ tả kênh chính Bắc đoạn qua xã Nam Thành (huyện Yên Thành) do không có đối tượng chi trả.

Kết luận thanh tra nhấn mạnh, để xảy ra những hạn chế, khuyết điểm nói trên trách nhiệm thuộc về Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An, Kế toán trưởng và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Yêu cầu Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An tổ chức kiểm điểm, báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về UBND tỉnh trước ngày 20/3.

Một công trình thảm cứng hóa mặt đê bằng bê tông do Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An cho biết, sau khi có kết luận thanh tra, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An cùng các đơn vị liên quan đã nộp trả về Kho bạc Nhà nước số tiền hơn một tỷ đồng.

Về công tác tổ chức kiểm điểm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm, cũng như công tác thực hiện kết luận thanh tra, ông Thành cho rằng, bên Thanh tra tỉnh thu hồi xong là xong luôn. Giờ đơn vị không liên quan và không còn vấn đề gì nữa. “Tự nhiên đang yên đang lành lại lôi nhau ra kiểm điểm…!”, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An nói thêm.

Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo Thanh Tra tỉnh Nghệ An khẳng định: “Sau khi kết luận thanh tra được ban hành, đơn vị bắt buộc phải có báo cáo kết quả thực hiện, xử lý sau thanh tra đúng hạn. Ngoài thu hồi tiền ra, phải có xử lý trách nhiệm, xử lý hành chính, công khai kiểm điểm từng cá nhân và tập thể có sai phạm…”.

Liên quan đến sự việc, dư luận đặt câu hỏi, việc để xảy ra sai phạm nghiêm trọng tại Chi cục Thuỷ Lợi Nghệ An chỉ cần xử lý thu hồi là “xong”? Việc công khai kiểm điểm Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An và các đơn vị, cá nhân liên quan đã thực hiện đến đâu? Khoa học và Đời sống sẽ tiếp tục làm rõ và thông tin tới bạn đọc diễn biến tiếp theo.

Theo Điều 106 Luật Thanh tra năm 2022 quy định xử lý vi phạm trong thực hiện Kết luận Thanh tra: Người có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra mà không tổ chức thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Quốc

Nguồn tin: trithuccuocsong.vn