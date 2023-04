Người đàn ông chiếm đoạt 10 tỷ đồng của người dân với thủ đoạn nhận tách thửa

Theo công an, Bồ Như Phong không có nghề nghiệp và chỗ ở ổn định. Để có tiền tiêu xài, đối tượng đã nảy ra ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác.



Thấy người dân ở Bình Dương, Phú Giáo có nhu cầu tách thửa đất nên Phong đã tung tin mình là “cò” chuyên nhận làm giấy tờ và quen biết nhiều cán bộ nên dễ dàng, nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục pháp lí về đất đai.

Phong bị công an bắt giữ khi đang di chuyển trên địa bàn huyện Phú Giáo. (ảnh: CACC).



Sau khi nhận giấy tờ, tiền của người dân, Phong làm giả các quyết định của cơ quan chức năng về việc đã tiếp nhận thủ tục tách thửa đưa cho bị hại để tạo lòng tin. Sau đó, Phong yêu cầu người dân đưa thêm tiền để làm hồ sơ. Lấy tiền xong, Phong bỏ trốn.



Sau khi bị hại tố cáo, cơ quan công an đã bắt giữ Phong khi đang di chuyển trên địa bàn huyện Phú Giáo. Khám xét trong cặp của Phong, công an thu giữ nhiều nhiều công văn, quyết định có chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và Bình Phước.



Công an đã tiến hành giám định và xác định các giấy tờ, quyết định Phong đang giữ đều là giả.



Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã lừa đảo khoảng 15 người tại Bình Dương và Bình Phước, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Các công văn về nội dung tách thửa được Phong tải trên mạng, sau đó cắt chữ kí của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và Bình Phước dán vào để đi lừa đảo.



Qua điều tra, Phong từng có hai tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Công an huyện Phú Giáo thông báo ai là bị hại của Phong thì liên hệ để được giải quyết./.



Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV