Nghệ An: “Ưu ái” để Cty may Minh Anh “mượn đất” miễn phí, dựng xưởng không phép?

Theo như trình bày của lãnh đạo Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên, hiện nay Công ty này có 3.250 lao động đang hoạt động sản xuất trên diện tích đất 4 ha tại KCN Bắc Vinh. Năm 2015, Công ty này đã thuê lại 7.000 m2 đất thuộc Công ty CP Ô tô Trường Sơn vì đã hết quỹ đất. Năm 2017, Công ty CP Dược Vật tư - Y tế Nghệ An mua lại khu đất của Công ty CP Ô tô Trường Sơn nên đầu năm 2020 Công ty CP Dược Vật tư - Y tế Nghệ An đã có ý định thu hồi lại 7.000 m2 đất nhà kho của Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên đang thuê. Đến tháng 5/2022 thì Công ty CP Dược Vật tư - Y tế Nghệ An đã chính thức thu hồi khu đất nói trên.

Để giải quyết khó khăn về mặt bằng, Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên đã có văn bản số 185-TT/CT, ngày 18/5/2022 gửi UBND tỉnh Nghệ An, UBND TP Vinh và Ban quản lý KKT Đông Nam và các Sở, ban ngành cho phép Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên mượn tạm khu đất gần khu vực Công ty để làm gara để xe cho công nhân và nhà kho trong thời gian chưa được cấp đất khoảng 12 tháng. Đồng thời Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên cũng cam kết trả lại đất cho tỉnh sau khi tỉnh cho phép thuê khu đất mới.



Mặt khác, Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên cũng đề xuất tỉnh Nghệ An cho phép đơn vị này thuê thêm từ 15.000 m2 đến 20.000 m2 đất trong KCN Bắc Vinh, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất hiện nay của Công ty.

Sau khi Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên có đề xuất, ngày 27/5/2022, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 3740/UBND-CN xem xét giải quyết một số khó khăn trong quá trình hoạt động nhà máy May Minh Anh - Kim Liên. Tiếp đó, ngày 01/6/2022, UBND TP Vinh cũng ra văn bản số 2705/UBND-QLĐT để giải quyết kiến nghị của Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên. Hai ngày sau, tức ngày 03/6/2022, UBND xã Hưng Đông phối hợp với đại diện Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên tổ chức cắm mốc giao mốc giới tại thực địa cho Công ty này.



Theo đó, diện tích thửa đất mà UBND xã giao cho Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên là khoảng 17.000 m2, với vị trí phía Bắc giáp với bãi rác Đông Vinh; phía Nam giáp đường quy hoạch rộng 12 m (tiếp đến là sân tập lái xe); phía Tây giáp đường quy hoạch 12 m; phía Đông giáp đường quy hoạch 12 m.

Tại các hồ sơ chúng tôi tiếp cận được, điều kỳ lạ là chỉ có “biên bản cắm mốc thửa đất tại thực địa” được lập vào ngày 03/6/2022. Ngoài ra, không hề có văn bản nào liên quan đến kinh phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để trả tiền thuê, mượn diện tích đất lên tới khoảng 17.000 m2 nói trên.



Khi được hỏi về giá thuê, mượn đất, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Giám đốc Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên cho hay, đơn vị này không mất tiền thuê, mượn đất, được sử dụng miễn phí không mất đồng nào? Như vậy là Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên đang được ưu ái mượn khu đất rộng lớn lên đến 17.000 m2 trong vòng 1 năm miễn phí!



Biến “nhà để xe” thành “nhà kho”



Cần nói thêm rằng, sau khi Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên kiến nghị, tại văn bản số 3740/UBND-CN, UBND tỉnh Nghệ An có ý kiến chung chung rằng “…giao UBND TP Vinh nghiên cứu, xem xét giải quyết đề nghị của Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên theo hướng mượn tạm khu đất lân cận khu vực Công ty hoạt động tại văn bản nêu trên…”.



Sau đó, “tuân lệnh” UBND tỉnh Nghệ An, tại văn bản số 2705/UBND-QLĐT của UBND TP Vinh nêu rõ: Giao UBND xã Hưng Đông tạo điều kiện cho Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên mượn tạm khu vực lân cận dự án thuộc khu đất Bãi rác Đông Vinh cũ; diện tích khoảng 1,7 ha, thuộc khu đất ký hiệu X5 theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Hưng Đông đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 24/6/2020. Thời gian cho mượn không quá 12 tháng; báo cáo UBND thành phố xem xét gia hạn trước khi hết thời gian 1 tháng.

UBND TP Vinh cũng giao UBND xã Hưng Đông phối hợp với Đội quản lý trật tự đô thị Thành phố theo dõi, kiểm soát việc quản lý, sử dụng đất của Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên tại khu đất nêu trên đúng mục đích (bãi đậu xe; không xây dựng các công trình sử dụng mục đích khác); đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, PCCC.



Cũng tại văn bản này, UBND TP Vinh giao cho Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên tự bỏ kinh phí để bồi thường, giải phóng, san lấp mặt bằng; quản lý, sử dụng đất khu đất nêu trên đúng mục đích (để bố trí bãi đậu xe; không xây dựng các công trình sử dụng mục đích khác; không làm thay đổi, biến động lớn về đất đai); đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và PCCC.

Khi hết thời gian cho mượn mặt bằng (nếu không được gia hạn) hoặc khi có Dự án đầu tư xây dựng tại khu vực được cấp thẩm quyền phê duyệt phải hoàn thành việc hoàn trả, bàn giao lại khu đất nêu trên cho UBND xã theo quy định và không yêu cầu bồi thường các chi phí đã thực hiện.



Liên quan đến sự việc nêu trên, ngày 18/11/2022, UBND TP Vinh đã có văn bản số 6163/UBND-QLĐT gửi Đội quản lý trật tự đô thị thành phố; UBND xã Hưng Đông và Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên.



Nội dung văn bản 6163 yêu cầu Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên dừng thi công, tháo dỡ các công trình đang xây dựng dang dở và công trình đã xây dựng nhưng chưa sử dụng tại khu đất. Thời gian hoàn thành trước 30/11/2022.



Tổ chức di dời vật tư, tài sản trong các công trình đã xây dựng ra khỏi khu đất nêu trên và tháo dỡ các công trình còn lại; sử dụng khu đất đúng mục đích đã được đã được UBND TP Vinh có ý kiến tại văn bản số 2705/UBND-QLĐT ngày 01/6/2022; Chủ động khảo sát địa điểm kho bãi phù hợp để tập kết vật tư, tài sản của Công ty nhằm ổn định sản xuất. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/12/2022.

Tuy nhiên, có mặt tại khu đất này vào sáng ngày 23/02/2023 ghi nhận của PV là hiện 2 dãy nhà bằng tôn đã được dựng lên hoàn thiện từ nhiều tháng nay. Dãy nhà số 1 có diện tích khoảng 4.800m2; dãy còn lại khoảng gần 500m2. Sàn được đổ bằng bê tông kiên cố. Bên trong các dãy nhà không hề có xe công nhân để mà được chứa đầy ắp vải vóc, hàng hoá, nguyên liệu dùng để sản xuất của đơn vị này.



Làm việc với PV, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Giám đốc Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên cũng thừa nhận rằng, việc Công ty được cơ quan chức năng cho mượn khu đất để làm nhà xe nhưng lại làm nhà kho là sai quy định và mong muốn PV “thông cảm”.



Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin.

