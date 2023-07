Nghệ An: Số bị can liên quan đến tham nhũng tăng 333%

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã phát hiện tổng giá trị sai phạm hơn 26 tỉ đồng và 1.059m2 đất. Trong ảnh: một góc dự án tại TP Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Đó là nội dung được thống kê trong báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023 chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII sẽ diễn ra từ ngày 5-7 đến 7-7 tại TP Vinh.

Cán bộ bị phát hiện kê khai sai tài sản xin nghỉ việc

Theo Thanh tra tỉnh Nghệ An, trong sáu tháng đầu năm 2023, các cơ quan điều tra đã tích cực xác minh, khởi tố nhiều vụ tham nhũng. Số vụ án bị can tham nhũng được phát hiện trong kỳ có 20 vụ/91 bị can, tăng mạnh so với số vụ án, bị can tham nhũng phát hiện cùng kỳ năm trước (tăng 10 vụ và 70 bị can, tăng 100% về số vụ, tăng 333% số bị can so với cùng kỳ năm 2022).

Trong số 12 người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 được Thanh tra tỉnh Nghệ An thực hiện cho thấy một trường hợp tại UBND - HĐND huyện Nghi Lộc sai phạm trong kê khai tài sản, đã kiến nghị UBND huyện Nghi Lộc có hình thức xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, cá nhân đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ nên không xem xét xử lý kỷ luật.

Qua công tác thanh tra đã phát hiện tổng giá trị sai phạm hơn 26 tỉ đồng và 1.059m2 đất, kiến nghị xử lý hành chính 26 tổ chức và 103 cá nhân có sai phạm.

Trong kỳ chưa có trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.

Năm 2023, Thanh tra tỉnh Nghệ An đang thanh tra ngẫu nhiên xác minh tài sản, thu nhập của 20 người tại bốn đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam.

Tham nhũng vặt len lỏi

Nhận định về tình trạng tham nhũng trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh Nghệ An cho rằng tình trạng cán bộ, công chức lạm dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi cho bản thân, cho lợi ích nhóm, đặc biệt là vấn đề tham nhũng vặt đang diễn biến len lỏi tại các cơ quan, đơn vị làm cho nhân dân bức xúc, bất bình.

Việc tham nhũng tập trung xảy ra trên một số lĩnh vực nhạy cảm như: đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, thương mại, tài chính, ngân hàng, y tế…

Trong kỳ, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Nghệ An đã theo dõi, chỉ đạo 14 vụ việc về phòng chống tham nhũng như: vụ án liên quan đến dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, TP Vinh do Công ty TNHH thương mại Minh Khai làm chủ đầu tư.

Vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại các đơn vị Chi cục Thủy sản, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An.

Vụ "Đưa, môi giới, nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An (cơ sở 37-01S tại TP Vinh và cơ sở 37-02S tại thị xã Thái Hòa), Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-09D thuộc Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Xuân Tùng; Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Vụ việc liên quan đến AIC tại địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hai nhóm vấn đề chất vấn Tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII sẽ chất vấn và trả lời chất vấn hai nhóm vấn đề: Nhóm vấn đề thứ nhất: Việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm OCOP trong điều kiện thích ứng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và biến động của thị trường. Nhóm vấn đề thứ hai: công tác phòng, chống bạo lực học đường; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; phòng chống đuối nước trẻ em; công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...

