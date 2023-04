Nghệ An: Sắp có dự án sản xuất giày dép xuất khẩu gần 600 tỷ đồng ở huyện Quỳnh Lưu

Theo đó, dự án sẽ được triển khai tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An); do Công ty cổ phần May Thịnh Phát làm chủ đầu tư, thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Mục tiêu là cung cấp các sản phẩm giày, dép, các nguyên phụ liệu ngành giày cho thị trường, với công suất 10 triệu sản phẩm/năm.

Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu sẽ là nơi dự án gần 600 tỷ đồng được xây dựng



Sau khi đi vào hoạt động, dự án này sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 8.000 lao động.

Quy mô dự án gồm hệ thống 6 nhà xưởng, nhà văn phòng, nhà nghỉ ca, nhà ăn công nhân… và hạ tầng kỹ thuật, các công trình phụ trợ được triển khai trên tổng diện tích 98.761m2.

Chủ đầu tư sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư vào quý III/2023, sau đó triển khai thi công xây dựng các công trình và đưa dự án vào hoạt động vào quý IV/2024.

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn