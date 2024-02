Nghệ An: Pháo lậu nổ sáng trời ở huyện Quỳnh Lưu

Tối ngày 9/2 (tức đêm 30 Tết), theo phản ánh của người dân và ghi nhận tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An vẫn diễn ra tình trạng người dân sử dụng pháo có tiếng nổ (pháo lậu) trong đêm giao thừa.

Cụ thể, theo ghi nhận tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, lúc 23h50 ngày 9/2 (30 Tết) người dân vẫn đốt pháo nổ sáng trời bất chấp qui định của pháp luật. Còn tại xã An Hoà, huyện Quỳnh Lưu sau đêm giao thừa nhiều xác pháo ngổn ngang trên đường.

Pháo nổ sáng trời tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ảnh: Cắt từ video

Trước đó, ngày 26/12/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã có công điện do ông Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - ký gửi giám đốc các sở, ban ngành và chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Bất chấp pháp luật, tại xã Sơn Hải người dân vẫn đốt pháo hoa nổ trong đêm giao thừa. Ảnh: Cắt từ video

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập các tổ công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống pháo trong đêm giao thừa, bảo đảm mỗi xã, phường, thị trấn phải có ít nhất một tổ công tác.

Xác pháo ghi nhãn hiệu nước ngoài tại xã An Hoà, huyện Quỳnh lưu

Đối với các xã, phường, thị trấn trọng điểm thường xảy ra tình trạng đốt pháo nhiều bố trí ít nhất hai tổ công tác, mỗi tổ tối thiểu 10 người.

Lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã để xảy ra tình trạng đốt pháo tràn lan trên địa bàn trong đêm giao thừa phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh và chủ tịch UBND cấp huyện.

Xác pháo ngổng ngang trên đường thuộc xã An Hoà

Theo, Khoản 1 Điều 5 Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định nghiêm cấm nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ.

Về xử phạt, Theo quy định tại Khoản 1, mục II Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC và khoản 1, Điều 318 - Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì người nào đốt pháo nổ thuộc một trong các trường hợp sau đây bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

- Đốt pháo nổ ở nơi công cộng, những nơi đang diễn ra các cuộc họp, những nơi tập trung đông người;

- Đốt pháo nổ ném ra đường, ném vào người khác, ném vào phương tiện khác đang lưu thông, ném từ trên cao xuống, đốt pháo nổ mang theo xe đang chạy;

- Đốt pháo nổ gây thiệt hại sức khỏe, tài sản của người khác nhưng mức độ thiệt hại chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự về một tội khác;

- Đốt pháo nổ với số lượng tương đương từ 1kg đến dưới 5 kg đối với pháo thành phẩm hoặc tương đương từ 0,1 kg đến dưới 0,5 kg đối với thuốc pháo;

- Đốt pháo nổ với số lượng dưới 1 kg pháo thành phẩm hoặc dưới 0,1 kg đối với thuốc pháo và đã bị xử lý hành chính về hành vi đốt pháo nổ hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

