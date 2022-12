Nghệ An: Lạ lùng doanh nghiệp xây dựng nhưng trúng thầu gói mua sắm thiết bị trường học "khủng"

Công ty Tiến Thành được Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00037521 thuộc lĩnh vực: Thi công xây dựng công trình: Giao thông Cầu, đường bộ và Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng.

Tuy nhiên, nhà thầu này đã tham gia đấu và trúng thầu gói thầu “Số 03: Phần thiết bị do UBND phường Hồng Sơn (Địa chỉ: phường Hồng Sơn, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An) mời thầu theo hình thức Đấu thầu rộng rãi trong nước với vai trò độc lập. Giá trị gói thầu là 4.703.809.000 đồng. Đây là gói thầu thuộc lĩnh vực Hàng hóa, không nằm trong lĩnh vực chứng chỉ năng lực được cấp.

Đối với gói thầu này, tiêu chí tham gia dự thầu, tại phần "Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự" trong mục “Tiêu chí về năng lực kinh nghiệm” có ghi rõ: “Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong vòng 3 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu): Nhà thầu nộp bản scan gốc hoặc bản sao công chứng gồm: hợp đồng, biên bản nghiệm thu hoàn thành, các giấy tờ liên quan. Hợp đồng tương tự là hợp đồng cung cấp thiết bị, hàng hóa tương tự như gói thầu đang xét (hợp đồng cung cấp thiết bị,…): Số lượng hợp đồng bằng 1 và hợp đồng có giá trị ≥ 3.300.000.000 VNĐ”.

Tuy nhiên, theo điều tra của phóng viên, đây là gói thầu mua sắm hàng hóa đầu tiên mà Công ty Tiến Thành tham gia và trước đó nhà thầu này chưa từng tham gia đấu thầu các gói thầu hàng hóa với tư cách độc lập hoặc vai trò liên danh nào.

Đơn vị được UBND phường Hồng Sơn thuê chấm thầu tại gói thầu này là Công ty CP Tư vấn xây dựng dân dụng Nghệ An (Địa chỉ: Khối 9, phường Hà Huy Tập, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An).

Hàng loạt mặt hàng có giá cao "bất thường"

Đơn cử, Nhiệt kế điện tử đo trán Owgels PD-05MT giá thị trường 859.000 đồng. Giá trúng thầu 2.750.000 đồng. Chênh lệch 1.891.000 đồng.

Smart Tivi LG 4K 70 inch 70UP7750PTB thị trường có giá khoảng 19.900.000 đồng. Giá trúng thầu 36.036.000 đồng. Chênh lệch khoảng 16.136.000 đồng. Với số lượng 19 cái, tổng giá trị chênh lệch là 306.584.000 đồng.

Máy tính xách tay Dell Latitude 3520(Core i3-1115G4/4GB/256GB/Intel UHD /15.6 inch HD) giá thị trường khoảng 10.490.000 đồng. Giá trúng thầu 22.550.000 đồng. Chênh lệch khoảng 12.060.000 đồng. Với số lượng 40 cái, tổng giá trị chênh lệch là 482.400.000 đồng.

Máy giặt sấy LG Inverter 15kg F2515TRGW trên thị trường có giá khoảng 20.090.000 đồng. Giá trúng thầu 31.130.000 đồng. Chênh lệch khoảng 11.040.000 đồng.

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UP8100PTB giá thị trường khoảng 11.990.000.000 đồng. Giá trúng thầu 22.896.000 đồng.

Nhiều hạng mục hàng hóa bị “đánh tráo”

Máy tính để bàn Dell Vostro 3888 (Core i3-10100/4GB RAM/1TB HDD) giá thị trường do Dell PC Việt Nam phân phối giá 9.390.000 đồng. Giá trúng thầu 15.301.000 đồng. Chênh lệch khoảng 5.911.000 đồng. Với số lượng 40 bộ, giá trị chênh lệch là 236.440.000 đồng. Sản phẩm này theo HSMT đưa ra là “Máy vi tính để bàn Dell OptiPlex 3080” nhưng bị thay thế bằng Máy tính để bàn Dell Vostro3888.

Với số lượng 40 cái máy tính xách tay Dell, giá trị chênh lệch là 482.400.000 đồng

Máy vi tính để bàn Dell OptiPlex 3080 bị thay thế bằng Máy tính để bàn Dell Vostro 3888 và chênh lệch 40 bộ khoảng 236.440.000 đồng.

Hạng mục máy Photocopy theo HSMT là Ricoh 2555SP nhưng Công ty Tiến Thành đưa Máy in Canon IR2565I thay thế. Giá máy Canon IR2565I trên thị trường khoảng 43.990.000 đồng. Giá trúng thầu 103.950.000 đồng. (Theo tìm hiểu, Máy photocopy Ricoh 2555SP thị trường có giá trên 100 triệu đồng.

Hạng mục máy Photocopy theo HSMT là Ricoh 2555SP nhưng Công ty Tiến Thành đưa Máy in Canon IR2565I thay thế. Chênh lệch giữa 2 loại máy này gần 60 triệu đồng.

Ngoài ra, các mặt hàng như: Bàn mẫu giáo, bàn ghế giáo viên, bàn ghế phó hiệu trưởng, bàn ghế sofa, ghế gấp, tủ đựng tài liệu...theo HSMT là của hãng Hòa Phát (hoặc tương đương) nhưng nhà thầu lại đưa các sản phẩm mang thương hiệu Nhật Linh (chưa rõ thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ) vào thay thế với giá trúng thầu cao “ngất ngưỡng” theo từng mặt hàng. Đơn cử:

Ghế sofa phòng Phó Hiệu trưởng SF35 hãng Hòa Phát (Ghế sofa Hòa Phát SF35) giá hãng 12.476.000 đồng. Giá trúng thầu 20.900.000 (thay thế bằng sản phẩm Nhật Linh).

Ghế sofa Hòa Phát SF35 (Theo HSMT là hãng Hòa Phát bị thay thế bằng thương hiệu Nhật Linh có giá trúng thầu tăng gần gấp đôi.

Tủ tài liệu 3 buồng DC1350VM9 của hãng Hòa Phát bị thay đổi thành tủ TL03BNL Nhật Linh. Giá sản phẩm Hòa Phát phân phối chính hãng là 8.185.900 đồng. Giá trúng thầu 12.320.000 đồng.

Tủ đựng tài liệu của Hòa Phát cũng bị đánh tráo thành tủ Nhật Linh với giá cao hơn rất nhiều

Các sản phẩm mang thương hiệu Hà Huy theo HSMT cũng bị nhà thầu “đánh tráo” thành Nhật Linh như: Nhà bóng Hà Huy giá 20.900.000 đồng, 40 bộ Bàn phòng học ghép lục giác thương hiệu Phúc An bị thay thế thành Nhật Linh giá 1.573.000 đồng/bộ; Xích đu, mâm xoay, thú nhún, bập bênh...hãng Hà Huy có giá trị hàng chục triệu đồng/bộ cũng bị thay thế bằng các sản phẩm của Nhật Linh.

Lịch sử đấu thầu của Công ty Tiến Thành thể hiện, nhà thầu này đã tham gia 3 gói thầu (trúng 2 gói, 1 gói bị huỷ), trong đó gói vừa trúng do UBND phường Hồng Sơn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư và một gói trước đó do UBND huyện Tánh Linh (434 Trần Hưng Đạo, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) làm chủ đầu tư. Tổng giá trị trúng thầu của 2 gói này là: 8.595.322.401 đồng.

Thời gian gần đây, không ít các vụ án liên quan đến “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” đã bị phát giác, đây là hành vi không chỉ gây thất thoát tài sản Nhà nước, mà còn cho thấy sự “đi xuống” về vấn đề đạo đức của những người được giao trọng trách quản lý tại các cơ quan, đơn vị. Kính đề nghị UBND tỉnh Nghệ An, Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An thanh tra, làm rõ và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) tại gói thầu này./.

Tác giả: Mỹ Hà - Nguyễn Duyên

Nguồn tin: doanhnghiepkinhtexanh.vn