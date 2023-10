Nghệ An: Kỷ luật Chủ tịch UBND huyện, đề nghị xử lý nguyên Giám đốc Sở

Trong tỉnh

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An quyết định kỷ luật đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn bằng hình thức khiển trách; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, xử lý nguyên Giám đốc Sở TNMT tỉnh Nghệ An theo thẩm quyền.