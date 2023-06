Nghệ An: Dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa bao giờ mới về đích?

Dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa ở phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An chậm tiến độ gần 1 thập kỷ, có tên thương mại rất hoa mỹ, đó là Dự án “Mcity Ocean Park”

Với diện tích gần 30.000 m2, nằm tại vị trí trung tâm phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò, nhiều người dân địa phương đang thắc mắc không hiểu vì sao một khu đất có giá trị sinh lời cao như thế lại không chịu hoàn thiện các hạng mục để đưa vào khai thác, sử dụng?.

Phải chăng dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa đã bị chủ đầu tư “đem con bỏ chợ” vì năng lực triển khai xây dựng có vấn đề hay thực chất chỉ là chiêu trò cố tình “ngâm đất”, “chây ì” không chịu triển khai, bởi thị trường bất động sản đang bị suy thoái và đóng băng ở thời điểm hiện tại?

Dự án “trơ gan cùng tuế nguyệt”

Được giới thiệu là Khu đô thị nhân văn tại duyên hải Bắc Trung Bộ, quy hoạch trên khu đất rộng 3 ha gồm các loại hình sản phẩm nhà phố thương mại, biệt thự liền kề, biệt thự cùng 21 tiện ích phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của cư dân. Thế nhưng, dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa tại phường Nghi Hòa, TX. Cửa Lò, vẫn chưa thể “thành hình” như thiết kế dù đã trải qua gần một thập kỷ kể từ khi được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Ngày 23/6, mục sở thị tại hiện trường dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa, phóng viên ghi nhận dự án này mới chỉ hoàn thành phần hạ tầng, bao gồm: Đường giao thông trong khu đô thị, san nền, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống cấp nước sinh hoạt và điện chiếu sáng. Còn các hạng mục an sinh xã hội, nhà văn hoá, sân bóng, bể bơi và đặc biệt là 196 căn nhà ở biệt thự… đều chưa có. Cảnh tượng phía bên trong khu vực dự án là một mảnh hoang sơ, cỏ cây mọc um tùm,…

Mặc dù được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ năm 2015 nhưng đến nay, dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa vẫn còn dang dở, chưa 1 căn nhà nào được xây dựng

Qua tìm hiểu được biết, ngày 5/11/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu (mã số dự án 5211488748) cho Công ty TNHH Nam Hòa (sau đó đổi tên thành Công ty CP Nam Hòa). Theo quyết định, tổng diện tích đất quy hoạch dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa là 29.926,5 m2, dân số dự kiến là 200 - 220 người. Trong đó, bao gồm: Đất xây nhà ở (52 lô), diện tích 20.780,2 m2; đất cây xanh, thể thao, nhà văn hoá 1.343 m2; đất xây dựng giao thông 7.803,3 m2. Mật độ xây dựng nhà ở từ 30 - 50%, tầng cao trung bình 2 - 3 tầng. Tiến độ thực hiện dự án là 36 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Sau nhiều lần chậm trễ tiến độ, đến ngày 16/7/2020, dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa tiếp tục được tỉnh Nghệ An phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2345/QĐ-UBND. Đáng lưu ý, tại quyết định này thể hiện tổng diện tích khu đất xây dựng giữ nguyên nhưng quy mô dân số lại tăng gấp 4 lần?.

Cụ thể: Hạng mục đất dành cho cây xanh, thể thao, nhà văn hoá từ 1.343 m2 chỉ còn 646,56 m2; đất xây nhà ở từ 52 lô tăng lên gần gấp… 4 lần với 196 lô, mật độ xây dựng từ 30 - 50% tăng lên tới 85%, tầng cao trung bình từ 2 - 3 tầng tăng lên 5 tầng.

Bên trong khu vực dự án, cỏ cây mọc um tùm, nhếch nhác

Có thể thấy, dù đã được các cấp ngành, chính quyền địa phương hết sức “ưu ái” để chủ đầu tư có thể hoàn thành sớm các hạng mục, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường đô thị nơi phố biển Cửa Lò thêm khang trang, hiện đại. Thế nhưng, từ đó cho đến nay, dự án này vẫn triển khai thực hiện một cách chậm chạp, gây bức xúc trong dư luận.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Thanh Giang, Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò cho biết: “Dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ nhiều năm trước, đồng thời được điều chỉnh gia hạn tiến độ. Tuy nhiên, đến nay, phía chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện đồng bộ các hạng mục để hoàn thành theo đúng tiến độ”.

Phối cảnh dự án “Mcity Ocean Park” tại phường Nghi Hòa (Cửa Lò, Nghệ An) được giới thiệu trên website Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP

Đáng chú ý, mới cách đây 4 tháng, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 1175/UBND-CN ngày 24/02/2023 về việc xử lý 8 dự án chậm tiến độ thuộc lĩnh vực nhà ở trên địa bàn. Trong đó, nêu rõ: Cho phép điều chỉnh tiến độ thêm 24 tháng kể từ ngày 20/02/2023 đối với Dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa tại phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An do Công ty CP Nam Hòa làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, khi đến thực địa hiện trường dự án vào chiều ngày 23/6, phóng viên ghi nhận dự án này không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy đang triển khai thi công xây dựng! Vậy, với những tồn tại như đã kể trên, liệu rằng tỉnh Nghệ An cho gia hạn thêm 24 tháng có đủ cho chủ đầu tư hoàn thành dự án như đã cam kết hay lại tiếp tục xin điều chỉnh, gia hạn tiến độ?

Dân kêu khổ vì đường xuống cấp

Trong một diễn biến khác, nhiều người dân trên địa bàn phường Nghi Hòa còn tỏ thái độ rất bức xúc và “tố” chủ đầu tư “đem con bỏ chợ” khi một phần của 2 tuyến đường giao thông dùng để phục vụ thi công dự án (đường Hàng Dừa và Song Ngư) bị xuống cấp nghiêm trọng.

Cũng qua tìm hiểu được biết, năm 2020, Công ty TNHH Nam Hòa đã mua bán, thay đổi cổ đông, chuyển thành Công ty CP Nam Hòa. Người đại diện pháp luật là ông Lê Tư, địa chỉ trụ sở đặt tại số 98, đường Hoàng Văn Cư, phường Nghi Hòa, TX. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Cũng trong khoảng thời gian này, ông Lê Tư được bầu vào Hội đồng quản trị của Tập đoàn MGROUP, một trong những doanh nghiệp nổi tiếng về lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Đồng thời, Công ty Cổ phần Nam Hòa cũng trở thành công ty thành viên của MGROUP. Đặc biệt, dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa lúc bấy giờ được gắn thêm tên thương mại rất hoành tráng, mỹ miều, đó là Dự án “Mcity Ocean Park” - Khu đô thị nhân văn tại duyên hải Bắc Trung Bộ.

Chị Hoàng Thị Yến (36 tuổi, trú tại phường Nghi Hòa) thường xuyên lưu thông qua đường Hàng Dừa cho biết: “Trước đây, con đường này được cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho nhà thầu chở vật liệu để thi công dự án. Tuy nhiên, sau khi hoàn thiện phần hạ tầng xong, phía nhà thầu lại cố tình “chây ì”, không chịu sửa chữa cho người dân đi lại được thuận tiện”.

“Điều này vô hình chung nơi đây trở thành “cái bẫy” đối với nhiều người dân trong đêm tối và những ngày mưa gió. Thời gian qua, một số vụ tai nạn đã xảy ra trên tuyến đường này”, chị Yến nói thêm.

Dự án chậm tiến độ gần một thập kỷ, đến nay vẫn được điều chỉnh, gia hạn thêm thời gian hoàn thành

Tại website của Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP cũng giới thiệu rất chi tiết về dự án này, đó là một quần thể kiến trúc được quy hoạch kỹ lưỡng với nhiều công năng, tiện ích đáp ứng đầy đủ nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, giáo dục và giải trí của cư dân. Thế nhưng, trên thực tế, dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa mới chỉ hoàn thành một số hạng mục ban đầu, còn lại vẫn đang bị “ngâm trên giấy”, chưa hẹn ngày hoàn thành!

Dư luận địa phương đang thắc mắc không hiểu vì sao một khu đất có giá trị sinh lời cao như thế lại không chịu hoàn thiện các hạng mục để đưa vào khai thác, sử dụng? Phải chăng dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa đã bị chủ đầu tư “bỏ quên” vì năng lực có vấn đề hay là vì lý do nào khác?

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Thanh Giang, Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa cho biết: “Trong quá trình vận chuyển vật tư vào thi công xây dựng dự án, tuyến đường giao thông đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư sớm có phương án sữa chữa, nâng cấp để người dân được đi lại thuận tiện hơn; tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn không chịu thực hiện, khiến cho người dân và địa phương nơi đây vô cùng bức xúc”.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Diễn đàn Doanh nghiệp