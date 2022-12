Nghệ An: Doanh nghiệp Nam Dung liên tục “bao sân” các gói thầu ở Quỳ Hợp

Cũng chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt các gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách triển khai trên địa bàn huyện Quỳ Hợp cũng được doanh nghiệp nói trên “một mình một sân” tham gia và trúng thầu.

Trúng thầu với tỷ lệ “siêu tiết kiệm”

Theo dữ liệu mà chúng tôi có được, Công ty Nam Dung có địa chỉ tại khối 3, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp đến nay đã tham gia và trúng 10 gói thầu được công bố kết quả trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Qua đó, tổng giá trị các gói thầu mà Công ty Nam Dung được giao thi công xây lắp, xây dựng hơn 25 tỷ đồng, trong đó có 2,264,938,000 đồng là các gói chỉ định thầu và 2,264,938,000 VND là các gói thầu có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng không có thông báo mời thầu.

Doanh nghiệp này cũng có mối quan hệ với 04 bên mời thầu gồm: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳ Hợp (06 gói thầu, tổng giá trị 13,028,153,000 đồng); Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại 626 địa chỉ tại Xóm 2, xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (02 gói thầu, tổng giá trị 6,514,047,000 đồng); Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Đức Trang địa chỉ tại Khối 8, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp (02 gói thầu với tổng giá trị 9,680,224,110 đồng).

Đáng quan tâm, các gói thầu mà Công ty Nam Dung tham gia đấu thầu có tỷ lệ giá trúng thầu gần như sát với giá dự toán mà bên mời thầu đưa ra. Trong đó, các gói thầu do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳ Hợp tỷ lệ giá trúng thầu 99,95%; gói thầu do Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại 626 có tỷ lệ giá trúng thầu 99.83%; gói thầu do Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Đức Trang mời thầu có tỷ lệ giá trúng thầu 99.85%.

Dự án xây dựng nâng cấp đường giao thông vào Cụm công nghiệp Châu Quang có quy mô tổng chiều dài theo thiết kế 837,68m, bề rộng nền đường 9,0m và bề rộng mặt đường 7,0m với trị giá hơn 7 tỷ đồng cũng được Công ty Nam Dung tham và trúng thầu

Cụ thể, ở 06 gói thầu do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳ Hợp mời thầu, Công ty Nam Dung tham gia đều trúng thầu với tỷ lệ giá trúng thầu sát với giá dự toán ban đầu đưa ra gồm: Tháng 9/2018, gói thầu dự án xây dựng 3 phòng học và 1 phòng kho trường mầm non Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp có giá dự toán đưa ra mời thầu là 2.183.749.000 đồng (trúng thầu ở mức giá 2.180.789.000 đồng). Mới đây nhất, vào tháng 4/2022, ở gói thầu dự án xây dựng nâng cấp đường giao thông vào Cụm công nghiệp Châu Quang, huyện Qùy Hợp có giá dự toán đưa ra mời thầu 7.013.038.000 đồng, Công ty Nam Dung trúng thầu với mức giá 7.005.331.000 đồng.

Còn tại các gói thầu do Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Đức Trang và Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại 626 đứng ra mời thầu, Công ty Nam Dung tham gia, trúng thầu với mức giá tiết kiệm so với giá dự toán ban đầu chỉ vài triệu đồng. Đơn cử, tại gói thầu dự án đường giao thông xóm Hương Châu đi xóm Hợp nhân và Mỹ Tân, xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp (công bố kết quả mở thầu tháng 11/2022) có giá dự toán mời thầu 4.220.693.000 đồng, Công ty Nam Dung trúng thầu với mức giá đưa ra là 4.216.467.173 đồng…

“Một mình một sân” ở các gói thầu

Ngoài việc giảm giá “siêu tiết kiệm” để trúng thầu, thời gian gần đây, Công ty Nam Dung còn được biết đến là nhà thầu liên tục trúng thầu các gói thầu dự án xây dựng, xây lắp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp giá trị hàng tỷ đồng.

Ngay như tại gói thầu xây dựng cầu và đường giao thông dân sinh xóm Bản La, xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp (Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây dựng công trình) có tổng dự toán 3.084.638.000 đồng, Công ty Nam Dung là đơn vị duy nhất tham gia và trúng thầu với hình thức chào hàng cạnh tranh ở mức giá 3.079.356.221,503 đồng.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, gói thầu dự án xây dựng nâng cấp đường giao thông vào Cụm công nghiệp Châu Quang có quy mô tổng chiều dài theo thiết kế 837,68m, bề rộng nền đường 9,0m và bề rộng mặt đường 7,0m. Kết cấu mặt đường được thiết kế thi công bê tông mác M300, tải trọng trục xe nặng nhất 180KN; Mặt đường bê tông xi măng mác M300, dày 30cm…

Còn tại dự án công trình xây dựng cầu và đường giao thông dân sinh xóm Bản La, xã Châu Thái sử dụng từ nguồn vốn ngân sách huyện, ngân sách xã, nhân dân đóng góp và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Vào ngày 18/11/2022, Công ty Nam Dung cũng đã được công nhận trúng thầu gói thầu dự án đường giao thông xóm Hương Châu đi xóm Hợp nhân và Mỹ Tân, xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp với giá trị hơn 4 tỷ đồng

Riêng phần xây dựng cầu qua khe của dự án quy mô có chiều dài 12m, gồm 2 nhịp (2 mố và 01 trụ), mỗi nhịp dài 6 m, chiều rộng 5 m; bản mặt cầu lắp ghép; chiều cao thông thuỷ cầu 2,8m; sân thượng lưu rộng 3 m, sân hạ lưu rộng 4 m; tường cánh thượng lưu dài 2,4 m, tường cánh hạ lưu dài 3,6 m; phạm vi tứ nón thượng lưu dài 6,6 m, tứ nón hạ lưu dài 6,4 m; đường đầu cầu dài 12x2=24 m, 2 bên đường có viên hộ lan an toàn. Phần thi công đường nối lên 2 bên cầu có tổng chiều dài 309m, bề rộng mặt đường 5,0m.

Công trình nói trên do UBND xã Châu Thái làm chủ đầu tư, Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại 626 là bên mời thầu và công bố kết quả mở thầu vào ngày 23/05/2022.

Mới đây nhất, vào ngày 18/11/2022, Công ty Nam Dung cũng đã được công nhận trúng thầu gói thầu dự án đường giao thông xóm Hương Châu đi xóm Hợp nhân và Mỹ Tân, xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp với giá trị 4.216.467.000 đồng.

Công trình dự án này do UBND xã Châu Đình làm chủ đầu tư, Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Đức Trang là đơn vị đứng ra mời thầu. Công ty Nam Dung cũng là đơn vị duy nhất tham gia đấu thầu và trúng thầu gói thầu nói trên.

Tác giả: NGỌC THÁI

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn