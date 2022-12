Nghệ An: Đàn cò hàng nghìn con bay về đậu kín trang trại doanh nghiệp

Your browser does not support the video tag.

Đàn cò hàng nghìn con bay rợp trời tại dự án của doanh nghiệp. Thực hiện: Quang Đại

Ông Ngô Xuân Phấn - xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) nói: Tại dự án của Công ty Cổ phần Synot Asean trên địa bàn xã Hưng Mỹ, thời gian gần đây xuất hiện một đàn cò lớn về quần tụ, đây là hiện tượng lạ trước đây chưa từng thấy.

“Cứ sáng sớm và chiều tối, đàn cò bay lên bay xuống trắng xóa cả một vùng, người dân thấy thích thú, nhiều người đến xem, chụp ảnh” - ông Ngô Xuân Phấn nói.

Cảm thấy an toàn, đàn cò rủ nhau về sinh sống ngày càng nhiều tại dự án của Công ty Cổ phần Synot Asean tại xã Hưng Mỹ. Ảnh: Quang Đại

Vị trí đàn cò quần tụ nằm trong dự án Dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao của Công ty CP Synot Asean tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên. Dự án có diện tích hơn 6,4ha, được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6.2017.

Ông Nguyễn Như Ý - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cổ phần Synot Asean, cho biết: “Công ty xây dựng một đảo nhân tạo tại khu vực ao nuôi cá, trồng cây xanh, làm cầu để tạo cảnh quan. Sau một thời gian, có nhiều cò về đậu, làm tổ, Công ty đã tìm cách bảo vệ, tạo điều kiện cho đàn cò cư ngụ. Sau đó, đàn cò về càng nhiều, làm tổ, sinh sôi nảy nở lên đến hàng nghìn con".

Theo ông Ý, thấy cò về nhiều, có một số người dân đột nhập săn bắt, nên Công ty phải bố trí người canh giữ. Đối với nhân viên của công ty, nếu ai có hành vi săn bắt hay làm ảnh hưởng đến đàn cò sẽ bị xử lý nghiêm.

“Mục đích của tôi là bảo vệ đàn cò, xây dựng môi trường sinh thái và cũng góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã, nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên cho các em học sinh có dịp đến đây tham quan trải nghiệm” - ông Nguyễn Như Ý nói.

Được biết, tại Nghệ An, thời gian qua có một số địa điểm có đàn cò về quần tụ, được người dân chung tay bảo vệ như bàu Côi tại xóm Hưng Thủy, xã Đại Đồng (Thanh Chương); vườn cò của gia đình anh Vũ Văn Ngân và chị Phan Thị Ánh (xã Lý Thành, Yên Thành)....

Bên cạnh đó, hiện tượng săn bắn, bẫy chim trời vẫn diễn ra nhiều nơi, mặc dù đã được cơ quan chức năng tuyên truyền, khuyến cáo, xử lý...

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động