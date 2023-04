Nghệ An: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng Anh Đạt trúng thầu rất nhiều dự án ở Quỳ Hợp

Đầu tháng 3/2023, chủ đầu tư Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳ Hợp đã công bố Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xây dựng Anh Đạt trở thành đơn vị trúng thầu thi công toàn bộ phần xây lắp Dự án xây dựng đường giao thông liên xã Châu Lộc - Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An).



Theo đó, gói thầu số 01 toàn bộ phần xây lắp công trình đường giao thông liên xã Châu Lộc - Tam Hợp có tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng, trong đó giá gói thầu chính phần thi công công trình có giá 3.530.952.000 VNĐ, thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xây dựng Anh Đạt là doanh nghiệp duy nhất tham gia đấu thầu và trúng với giá 3.520.693.435 VNĐ, giảm hơn 10 triệu đồng so với giá gói thầu.

Trước đó vào ngày 29/12/2022, Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xây dựng Anh Đạt cùng Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thịnh Phú hợp thành liên danh duy nhất trúng gói thầu Toàn bộ phần xây lắp hạng mục Tổng Huống - Châu Cương, thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi thuộc Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Tây Bắc với giá trúng là 9,493,948,000 VNĐ.

Cũng trong năm 2022, Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xây dựng Anh Đạt còn “độc diễn” trúng thầu nhiều dự án khác trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Có thể kể đến như:

Dự án Đường giao thông bản Bàng đi bản Bồn xã Châu Lý có tổng mức đầu tư gần 11 tỷ đồng. Gói thầu xây lắp có giá gói thầu 9.297.284.000 VND và công ty Anh Đạt chỉ cần tiết kiệm hơn 9 triệu đồng để hoàn thành trúng thầu với giá 9,286,764,000 VNĐ.

Dự án Xây dựng trường tiểu học thị trấn Qùy Hợp, huyện Qùy Hợp - Hạng mục: Nhà làm việc hành chính 3 tầng có tổng mức đầu tư 9.353.620.000 VNĐ. Giá trị gói xây lắp là 7.838.311.000 VND. Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xây dựng Anh Đạt làm thầu phụ liên danh cùng nhà thầu chính Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thịnh Phú để trúng với giá 7.830.377.000 VNĐ, tiết kiệm chỉ hơn 8 triệu đồng so với giá gói thầu.

Dự án Xây dựng cầu và kè chống sạt lở đất nối bản Muộng đi bản Huống, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp do UBND xã Châu Hồng làm chủ đầu tư có tổng mức 4.775.924.000 VNĐ. Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xây dựng Anh Đạt “một sân một ngựa” chiến thắng gói thầu xây lắp 3.979.753.000 VNĐ, tiết kiệm chỉ 6.598.000 VNĐ.

Tính từ cuối năm 2022 đến tháng 3/2023, Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xây dựng Anh Đạt đang “chờ đợi” kết quả các gói thầu xây lắp tại huyện Quỳ Hợp bằng kịch bản quen thuộc chỉ có 1 nhà thầu tham gia.

Có thể kể đến như: Dự án Đường giao thông bản Na Tỳ, xóm Rồng và xóm Đan tuyến 2, xã Châu Lộc do UBND xã Châu Lộc làm chủ đầu tư với tổng mức 7,631,673,000 VNĐ; Đường giao thông bản Na Hiêng đi Nậm Tịu bản Ngọc, xã Châu Hồng do UBND xã Châu Hồng làm chủ đầu tư có tổng mức 3,175,113,000 VNĐ; Dự án Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng bản Vạn Nguộc do UBND xã Bắc Sơn làm chủ đầu tư có tổng mức 1,202,000,000 VNĐ.

Theo phân tích trên mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xây dựng Anh Đạt đã tham gia 21 gói thầu, trong đó trúng 18 gói, trượt 0 gói và 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu: 76,539,740,435 VND. Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia: 99.66% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 99.76% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu).

Các tỉnh mà Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xây dựng Anh Đạt đã tham gia thầu: Nghệ An (16), Không xác định (5). Có quan hệ với 9 bên mời thầu, đã từng đấu với 4 nhà thầu trong 3 gói thầu, thắng 3 gói, thua 0 gói, 0 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ. Đã từng liên danh với 1 nhà thầu trong 2 gói thầu, thắng thầu 2 gói, thua 0 gói, 0 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ.

Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xây dựng Anh Đạt có địa chỉ tạị xóm Đồng Nại, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực khai thác khoáng sản và xây dựng các công trình. Người đại diện của công ty là giám đốc ông Nguyễn Đình Dũng.

