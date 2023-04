Nghệ An: Công ty TNHH Hồng Đào 'bao sân' nhiều dự án tiền tỷ tại TX Hoàng Mai

Ngày 24/3 vừa qua, chủ đầu tư là UBND phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Số 1 toàn bộ phần xây lắp dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông xuống chợ Hôm, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, với giá trị gói thầu là 6.087.700.000 VNĐ.

Theo đó, nhà thầu được lựa chọn thực hiện gói thầu trên là Công ty TNHH Hồng Đào, có địa chỉ tại xóm 3, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Điều đáng nói, dù được tổ chức đấu thầu qua mạng rộng rãi trong cả nước, nhưng đến thời điểm mở thầu cho đến khi công bố thì chỉ có duy nhất Công ty TNHH Hồng Đào nộp hồ sơ dự thầu. Do không có đối thủ nên đương nhiên Công ty TNHH Hồng Đào đã giành chiến thắng sau cùng với giá trúng là 6.077.517.000 VNĐ. Chỉ tiết kiệm được hơn 10 triệu đồng so với giá trị gói thầu.

Trước đó vào ngày 30/1/2023, Công ty TNHH Hồng Đào cũng đã trúng gói thầu xây lắp dự án Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh Lưu – Thị xã Hoàng Mai (Giai đoạn 2) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Lưu làm chủ đầu tư. Giá trị gói thầu phần xâp lắp của dự án là 8.760.317.000 VND. Kết quả Công ty TNHH Hồng Đào không có đối thủ và trúng với giá dự thầu 8.741.972.000 VNĐ, tiết kiệm cho ngân sách ở mức thấp với số tiền hơn 19 triệu đồng.

Đáng bàn hơn, gói thầu này cũng được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng “kịch bản” một nhà thầu duy nhất dự thầu và trúng thầu tiếp tục diễn ra.

Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An)

Trường hợp khác cũng tại thị xã Hoàng Mai, dự án Xây dựng các tuyến kênh thoát nước cho dân cư xung quanh Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hoàng Mai làm chủ đầu tư cũng đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp của dự án. Giành chiến thắng gói thầu này vẫn thuộc về cái tên quen thuộc Công ty TNHH Hồng Đào.

Bằng "kịch bản một sân một ngựa” thường thấy, số tiền mà Công ty TNHH Hồng Đào bỏ ra để trúng thầu là 24,535,800,000 VNĐ, trong khi giá dự toán của gói thầu là 24.572.977.000 VNĐ, tiết kiệm cho ngân sách với số tiền rất thấp là hơn 37 triệu đồng.

Một dự án rất lớn khác được công bố kết quả lựa chọn nhà thầu trong tháng 12/2022 là Tiểu dự án 3: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, thuộc dự án "cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ" sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp" do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hoàng Mai làm chủ đầu tư có tổng mức lên tới 826.948.503.000 VNĐ.

UBND thị xã Hoàng Mai

Tại gói thầu Gói thầu XL3: Tuyến kè số 1: Kè chống sạt lở sông Hoàng Mai kết hợp đường cứu hộ bờ tả sông Hoàng Mai, công ty TNHH Hồng Đào làm liên danh chính cùng liên danh phụ - Hộ kinh doanh Lâm Thị Hồng Đào trở thành nhà thầu duy nhất tham dự và trúng với giá 98.443.700.000 VNĐ. Giá dự toán của gói thầu này là 98.720.567.000 VNĐ.

Cũng trong quý IV năm 2023, Công ty TNHH Hồng Đào cũng đã “một sân” giành chiến thắng thực hiện gói thầu xây lắp dự án Nhà ăn kết hợp Nhà công vụ, Nhà chức năng UBND thị xã Hoàng Mai, có tổng mức 9.528.392.000 VNĐ. Giá gói thầu xây lắp công trình là 8.061.393.000 VNĐ và Công ty TNHH Hồng Đào đã trúng với giá dự thầu 8.047.897.000 VNĐ, chỉ tiết kiệm cho ngân sách vỏn vẹn hơn 13 triệu đồng.

Không chỉ là nhà thầu quen thuộc thường xuyên trúng thầu với kịch bản “một sân, một ngựa” tại thị xã Hoàng Mai, Công ty TNHH Hồng Đào cũng đã nhiều lần được “chọn mặt gửi vàng” ở các dự án tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Chi tiết sẽ tiếp tục được cập nhật ở những bài viết sau...

Công ty TNHH Hồng Đào do ông Phạm Văn Đào làm đại diện pháp luật có địa chỉ tại khối 3, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu. Công ty đã tham gia 48 gói thầu, trong đó trúng 44 gói, trượt 3 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu của công ty này là 473.641.997.600 VNĐ (Trong đó 2.700.790.000 VNĐ là các gói chỉ định thầu; 34.936.157.000 VNĐ là các gói thầu có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng không có thông báo mời thầu).

Các tỉnh mà Công ty TNHH Hồng Đào tham gia thầu là: Nghệ An (26 gói), Ninh Thuận (1 gói), không xác định (21 gói).

