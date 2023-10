Nghệ An: Chân dung TNHH Thịnh Hưng vừa trúng gói thầu 20 tỷ tại huyện Đô Lương

Dùng nguồn vốn đối ứng Trung ương bổ sung cho dự án ODA 5 nghìn tỷ

Ngày 5/10 vừa qua, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu ĐM2 - Chỉnh trang, xây dựng khuôn viên xung quanh nhà quản lý khu đầu mối đập Đô Lương, thuộc huyện Đô Lương (Nghệ An).

Theo đó, đơn vị được lựa chọn gói thầu ĐM2 là Công ty THH Thịnh Hưng, có địa chỉ đăng ký tại số 96, đường Trần Phú, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh (Nghệ An). Người đại diện pháp luật là giám đốc công ty ông Trần Tiến Dũng.

Dự án nâng cấp thủy lợi Bắc Nghệ An được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt bằng Quyết đố số 1929/QĐ-BNN-TCTL, 4937QĐ-BNN-TCTL, công bố ngày 14/8/2012 có tổng mức đầu tư lên tới 5.705 tỷ đồng (vốn ODA).

Còn gói thầu ĐM2 có giá 20,499 tỷ đồng nằm trong Dự án Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế cơ sở, cơ cấu kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) giai đoạn 2022-2023 thuộc Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Bắc Nghệ An (JICA2) (vốn đối ứng Trung ương).

Phối cảnh chung của dự án chỉnh trang khuôn viên đập Đô Lương

Điều dư luận cảm thấy bất ngờ là dù gói thầu có giá trị lên tới 20,499 tỷ đồng nhưng kể từ khi được chủ đầu tư thông báo mời thầu là ngày 31/8 đến thời điểm đóng thầu là ngày 20/9 nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia dự thầu. Do không phải cạnh tranh với bất cứ đối thủ nào nên Công ty TNHH Thịnh Hưng đương nhiên được lựa chọn với giá dự thầu là 20,123 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,8%.

Theo một lãnh đạo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An cho biết thì hiện tại các hạng mục thuộc dự án nâng cấp thủy lợi Bắc Nghệ An sau gần 7 năm thi công giờ đã cơ bản hoàn thiện, còn phần chỉnh trang khuôn viên xung quanh nhà quản lý đầu mối đập sẽ khởi công vào giữa tháng 10/2023.

Công trình khi hoàn thành sẽ tạo điểm nhấn thăm quan du lịch đáng chú ý của huyện Đô Lương.

Chân dung nhà thầu

Với kết quả mới được công bố này, Công ty TNHH Thịnh Hưng một lần nữa khẳng định họ rất có "duyên" với những dự án liên quan đến Ban quản lý dự án Đấu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An.

Trước đó vào năm 2022, Công ty TNHH Thịnh Hưng đã trúng gói thầu xây lắp và bảo hiểm công trình có giá 31 tỷ đổng của dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh và công trình trên kênh cho các hồ chứa đã được ngân hàng thế giới (WB) tài trợ, do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An làm bên mời thầu cho chủ đầu tư Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An.

Dự án chỉnh trang khuôn viên khu đầu mối đập Đô Lương do BQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư

Trước đó không lâu, vào tháng 9/2022, Công ty THH Thịnh Hưng liên danh cùng Công ty CP tư vấn và Đầu tư xây dựng Thiên Hoàng trúng gói thầu Số 05 - Phần xây lắp và bảo hiểm công trình dự án Cải tạo, nâng cấp các hồ chứa nước Rộc Mây, Khe Sanh, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn và Hệ thống kênh và công trình trên kênh hồ Đồn Húng, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành.

Gói thầu có giá 42,900 tỷ đồng và dự án cũng do Ban quản lý dự án Đấu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư.

Dự án hoàn thành hứa hẹn làm điểm nhấn thu hút khách thăm quan tại huyện Đô Lương (Nghệ An)

Ngoài ra, Công ty TNHH Thịnh Hưng trúng nhiều gói thầu có liên quan đến Ban quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An. Có thể liệt kê ra một số gói thầu từ năm 2020 đến nay như sau:

Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống ATGT đoạn Km70+00-Km70+650; Km74+900-Km76+642; Km78+675-Km79+257, Quốc lộ 48D, tỉnh Nghệ An; Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km63+300 - Km70+00, Quốc lộ 48D, tỉnh Nghệ An; Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT các đoạn Km209+548 - Km210+300; Km211+593 - Km211+900; Km214+800 - Km215+520; Km215+697 - Km215+740; Km216+00 - Km216+556; Km217+196 - Km217+700; Km218+90 - Km219+800, Quốc lộ 15, tỉnh Nghệ An; Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, gia cố lề, hệ thống thoát nước, ATGT đoạn Km12+016 - Km14+400; Km15+465,45 - Km16+400; Km20+820,59 - Km23+900; Km31+100 - Km34+500; Km37+300 - Km40+00, Quốc lộ 48E, tỉnh Nghệ An; Liên danh Công ty TNHH Thịnh Hưng – Công ty CP quản lý và xây dựng công trình VHT Nghệ An – Công ty CPXD Đại Thành – Công ty TNHH Lực Nguyên Khang trúng gói thầu xâp lắp Sửa chữa công trình, đảm bảo giao thông của dự án Gia cố lề, sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km99+800 – Km118+00, Quốc lộ 48E, tỉnh Nghệ An.

Theo công bố trên mạng đấu thầu Quốc gia, Công ty TNHH Thịnh Hưng đã tham gia 14 gói thầu, trong đó trúng 13 gói với tổng giá trị là gần 536 tỷ đồng. Trong đó có đến 12 gói thầu là các dự án thực hiện tại tỉnh Nghệ An.

Đời sống và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin./.

