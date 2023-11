Nghệ An: Cần chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường trên Quốc lộ 46

Your browser does not support the video tag.

Nhan nhản các vi phạm an toàn giao thông trên Quốc lộ 46.

Đủ loại vi phạm dọc Quốc lộ

Chạy dọc tuyến Quốc lộ 46 đoạn từ cầu vượt Quán Bánh (TP Vinh) tới hết địa phận xã Nghi Trường (huyện Nghi Lộc), người tham gia giao thông không khó để bắt gặp cảnh các hộ dân kinh doanh, buôn bán hai bên tuyến đường ngang nhiên lấn chiếm hành lang, lòng đường bộ. Gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông cũng như gây mất trật tự đô thị. Mặc dù việc lấn chiếm, sử dụng hành lang, lòng đường của các hộ kinh doanh đã tồn tại trong thời gian dài nhưng việc xử lý lại chưa thật sự nghiêm, để rồi vẫn kéo dài liên tục, thậm chí còn bất chấp pháp luật.

Điển hình như đoạn qua địa xã Nghi Ân (TP Vinh), tình trạng vi phạm về xây dựng, kinh doanh lấn chiếm nghiêm trọng hành lang an đường, thậm chí cả lòng đường Quốc lộ 46. Một số hộ kinh doanh cây cảnh, buôn bán mặt đường khu vực chợ... ngang nhiên bày hàng hóa, chậu cây bao trùm hành lang đường, lòng đường. Một số vị trí còn gắn biển hiệu quảng cáo, vật liệu xây dựng...cũng thi nhau “bức tử” an toàn giao thông trên tuyến đường này. Nguy hiểm hơn là việc dừng, đậu xe mua bán cây cảnh, hàng hóa, thậm chí xe cẩu hàng hóa bất chấp pháp luật gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

Nhiều cơ sở bán cây cảnh lấn chiếm hành lang ATGT và lòng đường QL46 đoạn qua xã Nghi Ân.

Đại diện Hạt Quản lý đường bộ Nghi Lộc cho biết, ngoài các hoạt động kinh doanh buôn bán lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng đường, trên đoạn đường Quốc lộ 46 từ cầu vượt Quán Bánh (TP Vinh) tới địa phận qua xã Nghi Trường (huyện Nghi Lộc) còn diễn ra cảnh xây dựng các công trình lấn chiếm hành lang đường. Trong thời gian qua, đơn vị cũng đã lập nhiều biên bản vi phạm gửi các cơ quan chức năng, nhưng những hành vi vi phạm dường như không được quan tâm xử lý triệt để.

Người dân vô tư họp chợ chiếm cả lòng đường.

Tuyến đường này cũng vì những vi phạm nêu trên đã tạo nên một số điểm đen về tai nạn giao thông. Đáng chú ý có khá nhiều đường nối, ngã tư, điểm giao nhau, nhưng do bị lấn chiếm, che khuất tầm nhìn dẫn tới việc người tham gia giao thông mất chủ động về quan sát khi lưu thông nên nhiều vụ tai nan giao thông đáng tiếc đã xẩy ra trên đoạn đường này...

Vì sao tình trạng vi phạm vẫn kéo dài?

Chia sẻ về việc vì sao các hành vi lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng đường Quốc lộ 46 qua địa bàn xã diễn ra phổ biến, kéo dài, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Ân Chu Hữu Trí cho biết, trước các vi phạm của người dân, địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền và ra quân xử lý, nhưng sau mỗi lần xử lý các hộ chấp hành rồi lại tái lấn chiếm.

Lấn chiếm hàng lang đường Quốc lộ, đậu đỗ phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ gây nguy hiểm.

"Liên quan tới hàng hóa, cây cảnh của người dân quá trình xử lý cũng gặp rất nhiều bất cập, thiếu phương tiện...Vừa qua xã cũng đã được cấp phương tiện trong lĩnh vực trật tự đô thị, thời gian tới sẽ có kế hoạch xử lý dứt khoát hơn”, ông Chu Hữu Trí cho biết.

Còn Chủ tịch UBND xã Nghi Trường Nguyễn Duy Châu lại cho rằng, địa phương cũng ghi nhận được các trường hợp vi phạm. Thế nhưng, do một phần công trình vi phạm là ki ốt tạm bợ liên quan tới nguồn gốc đất từ ngày xưa, còn lại một số vi phạm mới dân cam đã cam kết tháo dỡ khi mở rộng tuyến đường, hành lang nên cũng ít nhiều tạo điều kiện. Dường như việc xử lý các hành vi vi phạm tại địa phường này còn mang tính “dơ cao đánh khẽ”.

Nhiều điểm đường đấu nối, giao nhau bị che khuất tầm nhìn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Là đơn vị trực tiếp quản lý tuyến đường, Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ Nghi Lộc Nguyễn Viết Khanh cho rằng, đơn vị dù quản lý nhưng thẩm quyền cũng chỉ lập biên bản, báo cáo và kiến nghị địa phương, cơ quan cấp trên xử lý chứ hoàn toàn không có quyền trực tiếp xử lý, chấn chỉnh vi phạm. Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các địa phương trực tiếp lập biên bản các hộ vi phạm và giao cho địa phương xử lý, nhưng xem ra không được địa phương quan tâm xử lý triệt để. Dẫn tới việc vi phạm liên tục và kéo dài, tái vi phạm sau mỗi lần nhắc nhở, lập biên bản. Trước đây Hạt quản lý còn có ngân sách chỉ trả cho công tác xử lý, giải tỏa các vi phạm về an toàn giao thông, nhưng nay khoản kinh phí này được giao về cho các địa phương. Hiện, khi phát hiện vi phạm thì cũng chỉ lập biên bản và giao cho địa phương xử lý.

Ông Nguyễn Viết Khanh cho biết thêm, để chấn chỉnh các hành vi vi phạm gây nên điểm đen về tai nạn giao thông như đoạn qua chợ Nghi Ân, đơn vị cũng đã từng thiết lập cột an toàn gắn ở vỉa hè, hành lang đường để hạn chế việc người dân để hàng hóa xe cộ dưới lòng đường nhưng được một thời gian thì lại bất ngờ bị địa phương tự tháo dỡ. Một số điểm đen tai nạn khác tại ngã ba thì đơn vị đã lắp đặt hệ thống cảnh báo cũng như hướng dẫn di chuyển, hạn chế tốc độ...

Trao đổi với phóng viên, Phó phòng Quản lý đô thị TP Vinh Hoàng Anh Tiến cho rằng, liên quan tới các hành vi vi phạm lấn chiếm hành lang an an toàn giao thông, hè phố, lòng đường thì trách nhiệm trước hết thuộc về phường, xã nơi xảy ra các vi phạm, theo cấp quản lý nhà nước. Ủy ban Nhân dân các phường, xã phải có trách nhiệm xử lý, chấn chỉnh và có thể báo cáo UBND TP hỗ trợ chỉ đạo, xử lý đối với các trường hợp khó xử lý hoặc không xử lý được. Về vấn đề này, TP Vinh cũng thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban và các đơn vị liên quan tham gia phối hợp xử lý thường xuyên.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn