Nghệ An: Bắt đối tượng cướp giật lẩn trốn trong rừng sâu

Ngày 27/11, thông tin từ Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Vi Văn Sáng (SN 2005, hộ khẩu thường trú tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Vi Văn Sáng tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h45 ngày 25/11, Công an huyện Quỳ Châu tiếp nhận thông tin trình báo của một chủ cửa hàng điện thoại di động tại bản Dé, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp (khu vực giáp ranh với xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu) về việc bị cướp giật tài sản.

Thời điểm đó, có một đối tượng lạ mặt đi xe mô tô đến cửa hàng hỏi mua điện thoại. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng mất cảnh giác, đối tượng đã cướp giật 1 chiếc điện thoại iphone trị giá khoảng 10 triệu đồng, rồi lên xe tẩu thoát về hướng huyện Quế Phong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, nhận thấy tính chất manh động, liều lĩnh của đối tượng, Công an huyện Quỳ Châu đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh để triển khai phương án truy bắt. Mặc dù đang là ngày nghỉ cuối tuần nhưng hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an Quỳ Châu đã có mặt để tiến hành truy bắt đối tượng.

Việc rà soát, khoanh vùng đối tượng và khu vực đối tượng lẩn trốn được thực hiện khẩn trương. Các tổ công tác đã vận động nhân dân cung cấp hàng chục thông tin và hình ảnh để xác minh đối tượng.

Đối tượng Vi Văn Sáng đóng giả khách mua điện thoại để cướp giật tài sản. Ảnh Camera ghi lại.

Chỉ sau 12 giờ, Công an huyện đã xác minh đối tượng gây án là Vi Văn Sáng. Đây là đối tượng không có việc làm, nghiện ma tuý, rượu chè, cờ bạc. Vi Văn Sáng thường vào Bình Dương để làm công nhân hoặc nương tựa vào người thân để kiếm tiền thoả mãn cơn nghiện. Khi hết tiền, Sáng lại về quê để gây chuyện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xác định, đối tượng sau khi gây án đã lẩn trốn vào rừng ở khu vực giáp ranh giữa huyện Quỳ Châu và huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

Với quyết tâm truy bắt đối tượng nhanh nhất, không để đối tượng làm phức tạp tình hình trong quá trình lẩn trốn, Công an huyện Quỳ Châu đã thành lập nhiều tổ công tác, phối hợp với công an các xã Châu Hạnh, Châu Bình để triển khai vây bắt.

Tang vật vụ án.



Khoảng 17h ngày 26/11, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công Vi Văn Sáng khi đối tượng này đang lẩn trốn trong một chòi canh rẫy giữa rừng sâu. Quá trình bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 1 xe mô tô - là phương tiện đối tượng dùng để gây án. Khám người Vi Văn Sáng, Công an phát hiện và thu giữ 3 viên ma tuý tổng hợp (hồng phiến).

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn