Nâng cấp đập tại Khu du lịch Hòn Mát (Nghĩa Đàn, Nghệ An): Bằng đất mỏ hay đất... hồ Hòn Mát?

Công an vào cuộc Theo tư liệu của chúng tôi, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đang tiến hành điều tra, xác minh đơn thư phản ánh về công trình hồ chứa nước và đập Hòn Mát. Hiện Công an đã thu thập tất cả các tài liệu liên quan đến dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập Hòn Mát” do Công ty CP Tây An thi công.