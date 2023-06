Liên danh 5 thành viên trúng gói thầu thủy lợi hơn 172 tỷ đồng tại Nghệ An

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Tây An - Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại Yên Bình - Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Thiên Hoàng - Công ty TNHH Minh Quang - Công ty TNHH Hồng Đào. Giá trúng thầu là 172,738 tỷ đồng, giảm 0,302 tỷ đồng so với giá gói thầu (0,17%); thời gian thực hiện hợp đồng 7 tháng, loại hợp đồng trọn gói.

Gói thầu sử dụng nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, được đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Ban Quản lý dự án đê điều Nghệ An cho biết, ngày 16/6/2023, Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với Liên danh trúng thầu. Thành viên đứng đầu Liên danh là Công ty CP Tây An.

Cả 5 thành viên Liên danh trúng thầu đều có địa chỉ tại tỉnh Nghệ An. Trong đó, Công ty CP Tây An từng được Ban Quản lý dự án đê điều Nghệ An lựa chọn thực hiện Gói thầu số 10 Phần xây lắp, sửa chữa, nâng cấp tuyến đê Tả Lam, huyện Thanh Chương đoạn từ K18 đến K25+546,5 (giá trúng thầu 84,528 tỷ đồng); Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp + chi phí hạng mục chung thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp cống qua đê Tả Lam tại lý trình Km75+186 xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên (8,19 tỷ đồng)…

Tác giả: Tuấn Dũng

Nguồn tin: Báo Đấu thầu