Lì xì cho công nhân trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám trao quà cho công nhân Khu công nghiệp Bắc Vinh trong chương trình "Cùng nhau làm nên Tết" 2023. Ảnh: Quang Đại

Ngày 26.1, LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết, để động viên doanh nghiệp và người lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã lên kế hoạch thành lập 2 đoàn công tác đi tặng quà, lì xì chúc Tết công nhân tại một số doanh nghiệp thuộc LĐLĐ TP Vinh và Khu kinh tế Đông Nam vào sáng mồng 6 Tết (27.1).

Đoàn công tác sẽ trao quà lì xì năm mới cho 150 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động với tổng số tiền 15 triệu đồng.

“Đây là món quà nhỏ, thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với người lao động, động viên công nhân bước vào lao động sản xuất sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán với năng suất, chất lượng cao nhất, ngày càng gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn” – đại diện LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết.

Theo ông Phạm Đức Cường - Chủ tịch LĐLĐ huyện Diễn Châu (Nghệ An), các doanh nghiệp trên địa bàn huyện mở cửa hoạt động trở lại vào ngày mồng 6 Tết.

“Năm 2022, do dịch bệnh và ảnh hưởng của chiến tranh Nga – Ucraina nên nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn bảo đảm trả đủ lương, thu xếp tiền thưởng Tết tương đương lương tháng thứ 13 cho công nhân. Sau kì nghỉ, có một số doanh nghiệp tổ chức lì xì cho công nhân” – ông Phạm Đức Cường nói.

Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh Nghệ An có 14.050 doanh nghiệp đang hoạt động với hơn 230.000 lao động. Thu nhập người lao động trong các doanh nghiệp bình quân 5.000.000 - 5.700.000 đồng/người/tháng.

Do kinh tế thế giới suy thoái, vào cuối năm 2022, một số doanh nghiệp dệt may phải tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động do thiếu đơn hàng.

Theo LĐLĐ tỉnh Nghệ An, trước Tết Nguyên đán, tổ chức công đoàn các cấp trên toàn tỉnh đã tổ chức Tết sum vầy, tặng quà động viên người lao động khó khăn. Sau Tết, tổ chức công đoàn tiếp tục quan tâm động viên, nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của người lao động để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động