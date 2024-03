Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Nghệ An

Nội dung Thư khen nêu rõ:

Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo: Thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh và Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt xóa 02 băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao người Việt Nam câu kết với các đối tượng người nước ngoài hoạt động tại Campuchia lừa đảo hàng nghìn người dân tại Việt Nam, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng, bắt giữ 50 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao gây nhiều hệ lụy tiêu cực đối với xã hội và bức xúc dư luận thời gian qua. Kết quả đấu tranh chuyên án còn thể hiện công tác hợp tác quốc tế được triển khai hiệu quả theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, phản ánh sự hiệp đồng tác chiến tích cực giữa Công an đơn vị, địa phương với lực lượng chức năng, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an, Tôi ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng theo quy định pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu./.

Tác giả: BBT

Nguồn tin: bocongan.gov.vn