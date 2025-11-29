Lạng Sơn: Cảnh sát lập rào chắn, phong tỏa lối vào Trạm Quản lý thị trường số 4

XEM CLIP:

Ghi nhận của VietNamNet, từ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng xuất hiện tại khu An Ninh (xã Hữu Lũng). Nhiều xe ô tô biển xanh di chuyển vào sân trụ sở Trạm QLTT số 4.

Sự việc thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến theo dõi khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Đến khoảng 18h, lực lượng Cảnh sát cơ động được tăng cường thêm để đảm bảo trật tự. Cơ quan chức năng đã dựng rào chắn, căng dây phong tỏa lối vào từ đường lớn (giao với đường Chi Lăng). Chỉ những người có nhiệm vụ mới được phép ra vào khu vực này.

Đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân lực lượng công an triển khai tại đây chưa được công bố.

Hàng chục cảnh sát xuất hiện tại khu vực Trạm QLTT số 4 tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Đức Hoàng

Nhiều xe ô tô biển xanh di chuyển đến khu vực Trạm QLTT số 4. Ảnh: Đức Hoàng

Người dân hiếu kỳ đứng dọc đường vào trạm QLTT số 4. Ảnh: Đức Hoàng

Xe công vụ chở lực lượng Cảnh sát cơ động được tăng cường đến khu vực. Ảnh: Đức Hoàng

Lực lượng chức năng căng dây, cấm người không có nhiệm vụ vào khu vực. Ảnh: Đức Hoàng

Lối vào trạm QLTT số 4 từ đầu đường (giao với đường Chi Lăng) được dựng rào chắn, chỉ người có nhiệm vụ mới được di chuyển vào trong. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, ngày 28/11, công an cũng đã tới kiểm tra tại địa điểm này. Ghi nhận thực tế cho thấy cổng trụ sở đóng kín, một số phòng bên trong có dán giấy ở cánh cửa.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Cao Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Hữu Lũng xác nhận việc lực lượng công an tới làm việc có liên quan đến các thông tin trên mạng xã hội về ông Đ.V.S.

Liên quan đến nhân sự này, ông Đặng Văn Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, cho biết, ông Đ.V.S. từng giữ chức Phó đội trưởng Đội QLTT số 4. Ông S. đã nghỉ công tác từ ngày 1/3/2025.

Bên trong Trạm QLTT số 4. Ảnh: Công Hoàng

"Đây là trạm trực thuộc đội, thường có một tổ 4-5 người làm việc. Ông S. thỉnh thoảng có tới đây, còn trụ sở chính của đội đặt tại xã Chi Lăng. Đợt lũ vừa qua, trạm bị ngập sâu nên đang chờ kinh phí sửa chữa", ông Ngọc thông tin thêm.

Hiện nguyên nhân cụ thể của việc khám xét và phong tỏa chưa được cơ quan công an công bố.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, Trạm QLTT số 4 đặt tại khu An Ninh, xã Hữu Lũng, giáp tường rào bao quanh trụ sở có một số hộ dân sinh sống.

Tác giả: Đức Hoàng - Phạm Công

Nguồn tin: vietnamnet.vn