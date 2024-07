Khởi tố Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

Mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; ngày 17/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, ngày 18/7/2024 thực hiện việc tống đạt và thi hành đối với 04 bị can.

Trong đó có ông Nguyễn Kim Thoại, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh, sinh năm 1963, HKTT: thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình.

Ngoài ông Thoại, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bắc Ninh cũng khởi tô thêm 3 bị can gồm: Nguyễn Xuân Trung, sinh năm 1983, HKTT: thôn Phú Ninh, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình; Nguyễn Xuân Nghi, sinh năm 1952, HKTT: thôn Hương Vinh, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình; Nguyễn Quang Kiên, sinh năm 1979, HKTT: thôn Hương Vinh, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình.

Các bị can trên đều bị khởi về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 11 bị can khác về tội danh trên. Trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2018, các bị can đã có hành vi giao đất trái quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Nhiều cán bộ bị kỷ luật do vi phạm về quản lý đất đai

Trước đó, ngày 8/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị phiên thứ nhất tháng 5/2024. Hội nghị đã xem xét báo cáo của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 901-QĐ/TU, ngày 15/1/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Bình nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020 và một số cá nhân có liên quan vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với các ông Nguyễn Xuân Quang, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Bình; Nguyễn Đức Bàng, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy thị trấn Gia Bình nhiệm kỳ 2015- 2020; Nguyễn Chí Sớm, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Gia Bình; Nguyễn Ngọc Cường, Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Gia Bình.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cảnh cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Bình nhiệm kỳ 2005-2010, khiển trách Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Bình nhiệm kỳ 2010-2015 và ông Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Gia Bình.

Tác giả: Vũ Ngọc Tân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn