Khởi công 2 dự án trọng điểm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Khu di tích Kim Liên (xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) được thành lập vào năm 1956, là nơi lưu giữ những kỷ vật vô giá về quê hương, gia đình, thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ghi dấu những kỷ niệm sâu sắc 2 lần Người về thăm quê. Trải qua 67 năm hình thành, đi qua rất nhiều những giai đoạn khó khăn của chiến tranh bom đạn, đến nay, di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An đã trở thành quần thể di tích lịch sử – văn hóa – du lịch ý nghĩa, và là một trong 4 di tích đặc biệt quan trọng của cả nước về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 27/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 1943/QĐ-TTg chính thức phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Mục tiêu quy hoạch nhằm xây dựng nơi đây trở thành địa điểm giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác; là quần thể du lịch văn hóa lịch sử hấp dẫn gắn với đặc trưng tiêu biểu của vùng đất Nam Đàn và tỉnh Nghệ An. Theo đó, toàn bộ khu di tích (diện tích 287,86 ha) được quy hoạch thành một khu tưởng niệm danh nhân, địa điểm đón tiếp các thế hệ người Việt Nam và người nước ngoài đến thăm quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tìm hiểu những ký ức về thời niên thiếu của Người; đồng thời là khu du lịch lịch sử - văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế, trung tâm văn hóa- lễ hội, không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng quê Bắc Trung Bộ Việt Nam.