Khai trừ Đảng Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình

Ngày 6/9, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Hòa Bình, đơn vị đã họp kỳ thứ 8 để xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh thuộc Đảng bộ Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hoà Bình và 3 đảng viên thuộc Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Hòa Bình nhận thấy, Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý đối với cán bộ, đảng viên; cán bộ, đảng viên của chi bộ chưa thực hiện nghiêm việc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Bùi Tú Cao tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hoà Bình).

Từ đó, dẫn đến 3 cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hòa Bình khởi tố, bắt tạm giam.

Đối chiếu với các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Hòa Bình xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Tú Cao - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh; ông Phạm Trọng Toản - Phó trưởng phòng Tuyên truyền, cổ động, triển lãm và bà Trần Thị Huê - Kế toán.

Theo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Hòa Bình, 3 cá nhân này vi phạm tư cách đảng viên và cấp ủy viên; vi phạm rất nghiêm trọng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Cùng đó, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hoà Bình và 2 thuộc cấp có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ, mua khống 9 hóa đơn; bị Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Hòa Bình Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Hòa Bình quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Bùi Tú Cao, ông Phạm Trọng Toản và bà Trần Thị Huê.

Trước đó, ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hòa Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc 3 bị can để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình.

Các bị can bị bắt gồm: Bùi Tú Cao (SN 1970) - Giám đốc Trung tâm Văn Hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình; Trần Thị Huê (SN 1986) - kế toán và Phạm Trọng Toản (SN 1983) - Phó trưởng Phòng Tuyên truyền, cổ động, triển lãm của trung tâm.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 6 đến tháng 12/2022, khi thực hiện các chương trình tuyên truyền, cổ động cho SEA Games 31 cùng một số chương trình khác, 3 bị can trên đã can mua khống 9 hóa đơn (giá trị hóa đơn không đúng thực tế) rồi hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán rút tiền ngân sách, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 104 triệu đồng.

Số tiền khống thu được, các bị can chia nhau và chia cho một số cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình.

Tác giả: Anh Văn

Nguồn tin: Báo VTC