Kết quả kinh doanh "kém vui" của Công ty CP Tổng công ty Chè Nghệ An

Công ty CP Tổng công ty Chè Nghệ An, có địa chỉ tại số 376, đường Nguyễn Trãi, TP Vinh (Nghệ An) tiền thân là Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An (CNA), là một doanh nghiệp nhà nước loại I, được hình thành từ năm 1985. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực trồng chè, chế biến và kinh doanh các sản phẩm chè. CNA có vùng nguyên liệu rộng 1,450 ha, cung cấp chè nguyên liệu cho 8 xí nghiệp của công ty trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện doanh nghiệp này có khoảng 500 người lao động.

Qua tìm hiểu của PV, năm 2021, Công ty CP Tổng công ty Chè Nghệ An có tổng giá trị tài sản 84,7 tỷ đồng nhưng đến năm 2022 lại giảm chỉ còn 51,8 tỷ đồng. Song, vốn chủ sở hữu lại tăng từ 17 tỷ đồng lên khoảng 32 tỷ đồng.

Cùng thời kỳ trên, doanh thu thuần của Công ty Chè Nghệ An lại giảm sút rõ rệt, từ đạt 16 tỷ đồng năm 2021 xuống còn 9 tỷ đồng vào năm 2022.

Năm 2023, Công ty Chè Nghệ An đang đặt mục tiêu doanh thu khoảng 17 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chỉ phấn đấu hòa vốn.

Công ty CP Tổng công ty Chè Nghệ An lần đầu giao dịch trên sàn chứng khoán UPCoM vào ngày 9/12/2021 với mã giao dịch là: CAN. Thời điểm bắt đầu giao dịch, CAN niêm yết giá 43.900 đồng và đang lưu hành 793.917 cổ phiếu. Tổng vốn hóa hơn 34 tỷ đồng.

Ngày 15/4/2022, CAN đã thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo đó chuyển đổi Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An (vốn điều lệ 19,1 tỷ đồng) thành Công ty CP Tổng công ty Chè Nghệ An và nâng vốn điều lệ lên 34,1 tỷ đồng; ông Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 1980, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) làm Chủ tịch công ty.

Tính đến 28/3/2023, các cổ đông lớn của CAN đang gồm: UBND tỉnh Nghệ An đang nắm giữ 1,741,933 cổ phần. Công ty TNHH Mía đường Nghệ An: 943,991 cổ phần. CTCP Cấp nước Nghệ An: 345,181 cổ phần.

Hai thành viên HĐQT khác là ông Trịnh Xuân Thắng và Nguyễn Duy Trường. Thành phần Ban lãnh đạo công ty này ngoài 3 thành viên trong HĐQT còn có thêm bà Ngô Thị Lan (Kế toán trưởng) và ông Nguyễn Văn Quyết (Trưởng Ban kiểm soát).

Ngày 29/3/2023, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định về việc đưa cổ phiếu CNA vào diện tạm ngừng giao dịch.

Ngày 20/7, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định về việc đưa CAN ra khỏi danh sách diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 24/7 trên cơ sở xem xét văn bản đề nghị của Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An.

Trước đó, vào tháng 5/2022, cùng với 2 cổ phiếu khác, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định tạm dừng giao dịch với CTCP Tổng Công ty Chè Nghệ An - CNA. Phải đến 27/5, doanh nghiệp này mới được đưa ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch.

