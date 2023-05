Hot girl bóng chuyền Kiều Trinh 'thả thính' cực chất khiến fan trầm trồ vì quá dễ thương

Hot girl bóng chuyền Kiều Trinh thả thính cực chất

Kiều Trinh và ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập trung trở lại sau khi bảo vệ thành công tấm HCB SEA Games 32. Mới đây, người đẹp bóng chuyền sinh năm 2001 khiến fan bấn loạn với màn thả thính trên Tik Tok. "Chẳng biết anh đang nơi nào? Có ai kề cạnh khum", Kiều Trinh chia sẻ trên Tik Tok.

Hot girl bóng chuyền Kiều Trinh thả thính trên Tik Tok

Clip của cô nàng ngay lập tức thu hút hàng trăm bình luận của các fan. Nhiều CĐV ấn tượng trước vẻ đẹp của cô gái quê Quảng Bình. Có CĐV hy vọng được Kiều Trinh trả lời bình luận của mình.

Hoàng Trinh giành HCB SEA Games 32 - Ảnh: FBNV

Kiều Trinh được đánh giá là đối chuyền hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam với khả năng công, thủ toàn diện. Kiều Trinh bắt đầu chơi bóng chuyền từ những năm học cấp hai. Đến năm 2016, cô được tuyển chọn tập luyện tại đội năng khiếu của Bộ Tư lệnh Thông tin.

Fan bấn loạn trước màn thả thính của Kiều Trinh

Các CĐV thán phục vẻ đẹp của Kiều Trinh

Không chỉ thu hút sự chú ý nhờ tài năng, Kiều Trinh còn được nhiều người yêu mến vì ngoại hình ưa nhìn. Nữ VĐV quê Quảng Bình cao 1,75 m, có gương mặt khả ái và đôi mắt biết nói, làn da trắng cùng vóc dáng cân đối.

Sau khi trở về từ Campuchia với tấm HCB SEA Games 32, Kiều Trinh cùng 2 VĐV khác của BTL Thông tin là Lâm Oanh và Nguyệt Anh đã được khen thưởng.

Sau khi tham dự SEA Games 32, Nguyệt Anh, Lâm Oanh và Kiều Trinh hướng tới AVC Women's Challenge Cup, diễn ra từ ngày 18-25/6. Nếu vô địch AVC Women's Challenge Cup, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đại diện châu Á tham dự FIBV Challenge Cup (27/7 – 30/7).

Tác giả: SƠN TÙNG

Nguồn tin: thethaovanhoa.vn