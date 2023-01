Hồ sơ Cty Thành Trung Kiên muốn làm dự án Vườn Cau Nghệ An

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An mới đây vừa công khai kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư xứ Vườn Cau tại xóm 2, xóm 9A và xóm 11B, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Theo kết quả công bố, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại quốc tế Thành Trung Kiên (địa chỉ tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) là nhà thầu duy nhất đăng ký thực hiện dự án.

Tìm hiểu cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại quốc tế Thành Trung Kiên có địa chỉ trụ sở chính tại nhà ông Đậu Thành, xóm 3, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Doanh nghiệp này được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 8/6/2007 với ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; khai thác gỗ; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; xây dựng nhà để ở, thi công xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi… Giám đốc công ty kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Đậu Thành.

Theo thông tin báo chí, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại quốc tế Thành Trung Kiên chưa từng làm công trình nhà ở, khu đô thị có tổng vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, đây nhà thầu “quen mặt” trúng thầu các dự án, công trình tại địa phương. Đặc biệt, với các công trình giao thông, xây dựng vừa và nhỏ thuộc tại các xã của huyện Diễn Châu, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại quốc tế Thành Trung Kiên đã tham gia dự thầu và trúng thầu với giá giảm thầu cực kỳ tiết kiệm.



Trong lịch sử đấu thầu của mình, khoảng năm năm trở lại đây, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại quốc tế Thành Trung Kiên đã tham gia dự thầu 31 gói thầu, trong đó trúng thầu 29 gói thầu, trượt 0 gói, 1 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu đạt gần 87,7 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu khi tham gia dự thầu đạt tỷ lệ 99,83%.

Đáng chú ý, trong các dự án mà Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại quốc tế Thành Trung Kiên tham gia dự thầu và trúng thầu chủ yếu do Công ty CP Đầu tư xây dựng CIVICO (có địa chỉ đóng tại số 68 Đại lộ Lê Nin, xóm 13, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đứng ra mời thầu với 16 gói thầu; UBND xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu 4 gói thầu; UBND xã Diễn Vạn 1 gói thầu; UBND xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu 5 gói thầu, trong đó trúng 3 gói thầu, 1 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy thầu do thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu kéo dài quá quy định theo Điều 12 Luật Đấu thầu 2013…

Theo tìm hiểu, dự án Khu dân cư xứ Vườn Cau được Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 309/QĐ-KKT ngày 28/10/2022 theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án có tổng vốn đầu tư 372,549 tỷ đồng, được triển khai trên khu đất có diện tích khoảng 48.676m2, quy mô dân số dự kiến 650 người. Sơ bộ cơ cấu sản phẩm gồm nhà ở xây dựng phần thô, hoàn thiện mặt ngoài 159 căn nhà ở liền kề với tổng diện tích 26.758,6m2.

Dự án có mục tiêu xây dựng khu dân cư để phát triển quỹ đất ở tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu vực phía bắc (trừ Khu công nghiệp Thọ Lộc) thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt. Ngoài ra, dự án sẽ tạo dựng quỹ đất ở với hạ tầng đồng bộ, hoàn thiện đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện đồng bộ các khu chức năng thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã có thông báo mời nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư xứ Vườn Cau và đến nay dự án duy nhất có một nhà đầu tư quan tâm thực hiện là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại quốc tế Thành Trung Kiên có địa chỉ đóng tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

