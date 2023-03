Hé mở về doanh nghiệp tự chế xe ‘siêu trường’ nghênh ngang trên quốc lộ

Hai xe đầu kéo tự chế chở dầm cầu dài gần 40m nghênh ngang trên phố

Chế xe “siêu trường”bị phạt hàng trăm triệu

Theo đó, đầu tháng 3/2023 xuất hiện một nhóm tài xế và một công ty xây dựng đã có “sáng kiến” dùng 2 xe đầu kéo nối với nhau để chở dầm cầu dài gần 40m từ Nghệ An sang Hà Tĩnh. Quá trình lưu thông, nhóm người này đã sử dụng 2 xe bán tải gắn đèn ưu tiên để dẫn đường, bất kỳ xe nào ý định vượt lên đều bị người từ xe khác ngăn cản bởi xe bán tải hộ tống khiến người dân bức xúc.

Qua phản ánh, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với CSGT Công an Nghệ An vào cuộc xác minh làm rõ.

CSGT Công an huyện Đức Thọ làm việc với nhóm tài xế và đại diện Công ty TNHH Hòa Hiệp.

Kết quả xác định, vào các ngày 6 và 7/3/2023, Công ty TNHH Hòa Hiệp, trụ sở tại phường Cửa Nam, TP. Vinh (Nghệ An) sử dụng các ô tô đầu kéo để tiến hành vận chuyển các dầm cầu từ trạm đúc bê tông của công ty tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (Nghệ An) sang vị trí đang thi công cầu Hưng Đức bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để thi công tuyến cao tốc Bắc – Nam tại địa phận huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo sự phân công của công ty, 6 tài xế nói trên đã sử dụng 2 xe ô tô bán tải cùng các xe đầu kéo để vận chuyển các dầm cầu cùng có kích thước dài 38,2m, rộng 2,42m và cao 1,75m từ Nghệ An sang Hà Tĩnh.

Việc vận chuyển được thực hiện theo hình thức đặt một đầu dầm cầu gác lên phía sau của xe ô tô đầu kéo, đầu còn lại đặt lên một điểm nối tự chế gắn vào trước xe ô tô đầu kéo đi về phía sau. Để vận chuyển, công ty đã bố trí 2 xe ô tô bán tải đi phía trước và phía sau của xe chở dầm cầu, có gắn đèn ưu tiên để dẫn đường, khóa đuôi.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, các tài xế và đại diện Công ty TNHH Hòa Hiệp đã thừa nhận hành vi sai phạm. Cơ quan Công an huyện Đức Thọ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 tài xế và Công ty TNHH Hòa Hiệp, với tổng số tiền là 369 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của tất cả các tài xế liên quan trong thời gian 2 tháng. Ngoài ra, Công an huyện Đức Thọ còn lập biên bản, tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng đối với các xe nói trên do Công ty TNHH Hòa Hiệp dùng để vận chuyển dầm cầu…

Hé mở về Hoà Hiệp

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty TNHH Hòa Hiệp là liên danh thực hiện dự án PPP Diễn Châu - Bãi Vọt. Dự án có chiều dài 50km, tổng mức đầu tư 11.150 tỷ đồng.

Đầu tháng 5/2021, liên danh nhà đầu tư được phê duyệt là Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 - Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 - Công ty TNHH Hoà Hiệp được ký kết hợp đồng triển khai xây dựng theo hình thức BOT.

Điều đặc biệt, trong số liên danh này thì Hoà Hiệp vượt qua những Cienco4, Binh Đoàn 12 để trở thành cổ đông lớn nhất với tỷ lệ góp vốn lên tới 40%. ông Phạm Đình Hạnh, chủ sở hữu của Công ty TNHH Hoà Hiệp chính là chủ tịch HĐQT của liên danh.

Ông lớn xây dựng Nghệ An không chỉ cổ đông lớn ở dự án PPP Diễn Châu - Bãi Vọt mà Hoà Hiệp tiếp tục ghi dấu ấn lớn tại cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, khi tiếp tục liên danh với Binh đoàn 12 và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính trúng gói thầu XL02 có giá trị 1.163 tỷ đồng.

Việc trở thành chủ đầu tư/nhà thầu của các dự án/ gói thầu trên địa bàn Nghệ An cho thấy sức ảnh hưởng của doanh nghiệp này tại địa phương Bắc Trung Bộ.

Công ty TNHH Hoà Hiệp được thành lập từ năm 1994, thuộc lứa doanh nghiệp xây dựng có truyền thống bậc nhất, không chỉ ở Nghệ An. Ông Phạm Đình Hạnh, sinh năm 1952 là người đại diện kiêm giám đốc công ty.

Tại khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh, Hoà Hiệp là nhà thầu có tiếng và quen mặt tại nhiều gói thầu lớn.

Giai đoạn 2016-2023, Hòa Hiệp tham gia dự thầu 22 gói thầu khác nhau với tổng giá trúng thầu được gần 6.000 tỷ đồng. Các tỉnh Hoà Hiệp tham gia dự thầu và trúng thầu chủ yếu trên địa bàn Nghệ An - Hà Tĩnh.

Tại Nghệ An, Hoà Hiệp tham gia dự thầu với hình thức liên danh hoặc độc lập và đã trúng thầu hàng loạt gói thầu có quy mô lớn. Trong đó có thể kể đến Gói thầu KT2 Hệ thống kênh tiêu thuộc Dự án Khôi phục nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (Hợp phần 1), Hòa Hiệp liên danh với Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Sơn đã bỏ giá 153,9 tỷ đồng (thấp hơn giá gói thầu 0,57 tỷ đồng) để trúng thầu vào tháng 5/2019.

Gói lớn nhất Hòa Hiệp thực hiện ở Nghệ An là Gói thầu số 05 Xây dựng nền, mặt đường và công trình trên tuyến thuộc Dự án Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 1) với giá trúng thầu 321,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 0,01%. .

Giữa năm 2022, Hoà Hiệp tiếp tục liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam, Công ty TNHH Tân Hưng và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sơn tiếp tục là nhà doanh nghiệp trúng gói thầu số 06: Thi công xây dựng nền mặt đường và công trình trên tuyến và hệ thống điện chiếu sáng, đèn tín hiệu dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2) này với trị giá gói thầu hơn 1.000 tỷ đồng.

Ở Hà Tĩnh, Hòa Hiệp cũng góp mặt tham gia hàng loạt gói thầu khác nhau với quy mô khoảng 700 tỷ đồng, như Gói thầu HT-03 Đường Nguyễn Trung Thiên (Trung tâm + phía Nam), đường Hải Thượng Lãn Ông và đường Nguyễn Huy Lung thuộc Dự án Phát triển thành phố loại II - thành phố Hà Tĩnh; Gói thầu Kênh và công trình trên kênh chính Linh Cảm đoạn từ K5+670 đến K8+505 thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2)…

Không chỉ giới hạn thị trường ở khu vực Nghệ Tĩnh, Hoà Hiệp còn vươn mình ra cả nước, khi tham gia nhiều gói thầu tại các dự án lớn như cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn...

Với vai trò chủ đầu tư, Diễn Châu - Bãi Vọt không phải dự án PPP đầu tiên mà Hoà Hiệp tham gia. Vào cuối năm 2018, doanh nghiệp này đã thay thế Công ty Cổ phần Đầu tư 468 tại dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, cùng với Công ty Cổ phần Giao thông Xây dựng số 1, Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà và Công ty Cổ phần Đầu tư UDIC - lúc này đã thuộc sở hữu của nhóm Đèo Cả.

Bên cạnh mảng lõi xây dựng, giới chủ Hoà Hiệp còn tích cực lấn sân sang địa ốc, với việc thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Hoà Hiệp có vốn 100 tỷ đồng vào tháng 7/2016, hay ấn tượng hơn là lĩnh vực thuỷ điện.

Theo đó, vào năm 2017, Hòa Hiệp đã mua lại cổ phần chi phối trong Công ty Cổ phần Đầu tư Vinacco - chủ sở hữu Nhà máy Thuỷ điện Tân Mỹ 2 công suất 14MW tại Ninh Sơn, Ninh Thuận từ Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam - doanh nghiệp thuộc sở hữu của một đại gia Nghệ An khác - ông Trương Văn Quang.

Vào tháng 7/2019, ông Phạm Hoà Hiệp (cổ đông trong Công ty TNHH Hoà Hiệp) cũng có tên trong danh sách người quản lý của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Xí Lùng với vai trò Tổng Giám đốc. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2015 và là chủ đầu tư của dự án Thủy điện Nậm Xí Lùng 2A công suất 26MW với mức đầu tư 870 tỷ đồng…

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn