ERA HOME – Giáp pháp nhà ở chất lượng cho người trẻ tại thành phố Vinh

Thị trường chung cư tại thành phố Vinh eo hẹp nguồn cung

Là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, thành phố Vinh đang tập trung đẩy mạnh đầu tư xây dựng và vận hành nhiều khu công nghiệp lớn, như: VSIP, WHA, Hoàng Mai I, Hoàng Mai II… Điều này đã tạo ra cơ hội việc làm cho hàng nghìn chuyên gia, công nhân, lao động trong và ngoài tỉnh.

Era Home nằm ở vị trí đắc địa hứa hẹn là nơi “đáng sống”

Việc gia tăng dân số cũng đặt ra thách thức về nhu cầu nhà ở cho người dân. Theo khảo sát tại khu kinh tế Đông Nam - nơi có trên 29.000 lao động đang sinh hoạt, hiện nay, chỉ có một số lượng nhỏ nhà ở dành cho cán bộ chuyên gia và lao động tại VSIP, trong khi đó, rất nhiều lao động từ các khu công nghiệp khác như Bắc Vinh, Nam Cấm, Industrial Nghệ An … vẫn chưa có chỗ ở ổn định.

Theo Quyết định số 52/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê chuẩn Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Theo đó, thành phố Vinh sẽ được mở rộng gấp đôi diện tích hiện tại (sáp nhập thị xã Cửa Lò và 4 xã của huyện Nghi Lộc). Dự báo đến năm 2030, thành phố Vinh sẽ có khoảng 900.000 dân cư, trong đó có 450.000 lao động. Điều này dẫn đến nhu cầu nhà ở và BĐS thương mại vốn đã cao, nay sẽ càng cao hơn.

Dự án Era Home do 389 Corporation làm chủ đầu tư sẽ là lựa chọn tối ưu cho gia đình trẻ

Trái ngược với bức tranh về nhu cầu, nguồn cung chung cư trên địa bàn thành phố Vinh lại đang rất thiếu hụt, gây khó khăn cho nhiều người trẻ trong việc tìm nơi an cư, lạc nghiệp. Do vậy, dự án Era Home do 389 Corporation làm chủ đầu tư được ra mắt, như một lời giải cho bài toán khó của thị trường, tối ưu cho những ai mong muốn sở hữu một căn hộ chất lượng cao, bàn giao sớm với mức giá hợp lý. Era Home hứa hẹn sẽ là không gian sống năng động và hiện đại, là tổ ấm lý tưởng.

Era Home - Khởi nguồn cuộc sống mới

Nằm ở vị trí đắc địa tại thành phố Vinh, Era Home là dự án căn hộ chất lượng cao do Chủ đầu tư 389 Corporation phát triển, hướng đến đối tượng khách hàng là những gia đình trẻ có nhu cầu an cư và phát triển sự nghiệp. Dự án có quy mô 112 căn hộ và 10 căn shophouse khối đế, được thiết kế hiện đại, tiện nghi và thân thiện với môi trường.

Era Home không chỉ mang đến cho cư dân một không gian sống lý tưởng, mà còn kết nối dễ dàng với các tiện ích xung quanh như bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, nhà trẻ và các khu công nghiệp lớn. Từ dự án, cư dân chỉ mất 10 phút để di chuyển đến Cảng hàng không quốc tế Vinh, 15 phút đến Trung tâm thương mại Vinh Centre và 20 phút để đến các KCN như VSIP, KCN Bắc Vinh…

112 căn hộ tại Era Home đã chuẩn bị sẵn sàng về với chủ nhân

Dự án còn có các tiện ích nội khu đa dạng phù hợp cho mọi lứa tuổi như khu vui chơi cho trẻ em, vườn dạo bộ, khu mua sắm, café và tầng hầm đậu xe rộng rãi. Hệ thống an ninh 24/7 cũng được đảm bảo để tạo ra một môi trường sống an toàn và lý tưởng cho cư dân.

Với diện tích từ 52m2 đến 62m2, Era Home là dự án phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, từ người độc thân, vợ chồng trẻ cho đến những gia đình nhỏ. Với mức giá chỉ từ 18tr/m2, khách hàng có thể sở hữu một căn hộ hiện đại, tiện nghi, từ 1 đến 2 phòng ngủ. Era Home không chỉ có thiết kế thông minh, tận dụng tối đa không gian sống, mà còn có vị trí nằm trong khu vực sẽ được quy hoạch là vành đai đầu tiên của Thành phố Vinh mở rộng. Đây là cơ hội vàng cho những nhà đầu tư thông minh, bởi giá trị của dự án sẽ tăng cao khi quá trình hình thành các “trung tâm đô thị mới” được diễn ra.

Tiện nghi, hiện đại, Era Home sẽ là nơi an cư lạc nghiệp cho nhiều gia đình trong tương lai

Hiện tại, chủ đầu tư đang triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn, bao gồm hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 65% giá trị hợp đồng và nhiều chính sách chiết khấu hấp dẫn cho khách hàng thanh toán sớm. Khách hàng chỉ cần bỏ ra 300 triệu đồng là có thể ký HĐMB. Ngoài ra, 5 khách hàng may mắn đặt cọc thành công căn hộ Era Home sớm nhất sẽ nhận được gói quà tặng vàng từ Chủ đầu tư, cùng với đó là cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị lên tới 100 triệu đồng. Dự kiến căn hộ sẽ được bàn giao vào T8/2024 với pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài.

