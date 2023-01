Đưa "vụ án đăng kiểm" vào diện theo dõi, chỉ đạo

Ngày 12-1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã họp phiên thứ 23 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Cho 5 cá nhân thôi chức Ủy viên Trung ương

Tại phiên họp, qua thảo luận, Ban Chỉ đạo thống nhất một số vấn đề.

Theo đó, trong năm 2022, 539 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 47 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (tăng 15 trường hợp so với năm trước); cho thôi giữ chức ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII đối với 5 cá nhân; cho thôi giữ chức vụ đối với 2 phó thủ tướng, 3 thứ trưởng và tương đương và chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam. Các địa phương đã cho từ chức, miễn nhiệm 3 chủ tịch HĐND, UBND theo chủ trương sắp xếp, bố trí công tác đối với cán bộ bị xử lý kỷ luật, uy tín giảm sút.

Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị xử lý tài chính, thu hồi 82.560 tỉ đồng và 883 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 3.530 tập thể và 8.619 cá nhân. Các bộ, ngành, địa phương đã chuyển 557 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật; tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2021. Đồng thời, kỷ luật trên 200 cán bộ, công chức có sai phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; trong đó chuyển xử lý hình sự 74 trường hợp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực - chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Ảnh: TTXVN

Trên cả nước trong năm qua đã khởi tố mới 493 vụ/1.123 bị can về tội tham nhũng, tăng 163 vụ/328 bị can so với năm 2021. Trong đó, khởi tố mới 11 vụ án/37 bị can, khởi tố bổ sung 120 bị can trong 22 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Cũng trong diện này, đã kết luận điều tra 21 vụ/285 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 19 vụ/290 bị can, xét xử sơ thẩm 16 vụ/244 bị cáo, xét xử phúc thẩm 12 vụ/81 bị cáo. Bên cạnh đó, đã xét xử kịp thời một số vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Đáng chú ý, các cơ quan tố tụng đã phát hiện, quyết liệt đấu tranh, khởi tố mới nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, đặc biệt nghiêm trọng; khởi tố nhiều bị can là cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang, trong đó có 17 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đặc biệt, đã khẩn trương kết luận điều tra, truy tố, đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC), Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai ngay cả khi bị cáo cầm đầu cùng một số đồng phạm đã bỏ trốn, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

Tập trung kết thúc điều tra 12 vụ án

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu. Theo đó, tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 12 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 12 vụ việc; truy tố 17 vụ án; xét xử sơ thẩm 21 vụ án, xét xử phúc thẩm 3 vụ án.

Trong đó, đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 10 vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, gồm: Vụ án xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; vụ án xảy ra tại Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng; vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và một số cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros và các công ty có liên quan; vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan; vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan; vụ án xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận); vụ án xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (giai đoạn 2); vụ án xảy ra tại khóm 5, phường Châu Phú An, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 9 vụ án, 2 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật. Đồng thời, bổ sung vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Vụ án tại Cục Đăng kiểm có tổ chức, quy mô lớn Cùng ngày, tại cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho hay trong năm 2023 sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, trong đó có vụ án tại Công ty AIC, Vạn Thịnh Phát. Liên quan việc Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học khẳng định "không phải là tham nhũng vặt, mà có hệ thống, có tổ chức, quy mô lớn". "Bộ trưởng Bộ Công an nói tính chất nghiêm trọng của vấn đề là có tổ chức, phân công, phối hợp chặt chẽ. Vì vậy, Ban Chỉ đạo mới quyết định đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo vụ này" - ông Học giải thích. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng thông tin Thường trực Ban Chỉ đạo đã có thông báo về đường lối phân hóa xử lý đối với các đối tượng vi phạm pháp luật trong vụ Công ty Việt Á. Qua đó, các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: BẢO TRÂN

Nguồn tin: Báo Người Lao Động