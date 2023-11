Dự án Khu đô thị ven sông Vinh “khủng“ cỡ nào?

Được biết, trước đó vào ngày 7/7/2023, ông Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An (Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An) đã ký Nghị Quyết số 31/NQ-HĐND về việc chấp thuận Chuyển đổi mục đích 182,39 ha đất trồng lúa; 63,54 ha đất rừng phòng hộ; và 0,45 ha đất rừng đặc dụng để thực hiện 201 công trình, dự án theo quy định tại Khoản 1 Điều 158 Luật Đất đai và Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc Hội để thực hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó, chuyển đổi 15,31 ha đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu đô thị ven sông Vinh tại phường Vinh Tân, TP. Vinh.