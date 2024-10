Điều tra làm rõ thông tin thầy giáo bị tố có hành vi không đúng chuẩn mực với học sinh

Theo nội dung tài khoản này đăng tải, nam giáo viên của trường nói trên có hành vi xâm phạm trẻ vị thành niên.... Được biết, giáo viên bị tố hiện đang làm giáo viên tổng phụ trách đội của trường.

Trưa cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Bình Dương, ông Trần Vĩnh Liêm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Dĩ An cho biết, Phòng đã nắm được sự việc xảy ra và đang yêu cầu ban giám hiệu nhà trường liên quan báo cáo lại sự việc. “Hiện chúng tôi cũng đang chờ báo cáo cụ thể sự việc từ nhà trường và kết luận của cơ quan điều tra. Khi có báo cáo cụ thể Phòng sẽ cung cấp rõ hơn”, ông Liêm cho biết.

Liên hệ với trường THCS có thông tin phản ánh nêu trên, hiệu trưởng nhà trường xác nhận, trường đã nắm thông tin sự việc, đã báo cáo lên Phòng Giáo dục và chính quyền địa phương. Hiện tại, trường đang chờ kết luận cụ thể từ cơ quan điều tra.

Lãnh đạo phường Dĩ An cũng cho biết, địa phương đã nắm sơ bộ về vụ việc trên. Hiện Công an TP.Dĩ An đang thụ lý, giải quyết nên chưa có thông tin cụ thể. Khi có báo cáo, địa phương sẽ cung cấp thông tin rõ về vụ việc trên.

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, Sở cũng đã nắm thông tin vụ việc liên quan tới giáo viên có hành vi không chuẩn mực với học sinh. Ngay khi nắm được thông tin, Sở đã yêu cầu Phòng GD&ĐT báo cáo cụ thể sự việc. Hiện tại, Sở đang chờ báo cáo của Phòng GD&ĐT TP.Dĩ An và kết quả điều tra của cơ quan Công an, khi có thông tin cụ thể và chi tiết Sở sẽ cung cấp cho báo chí.

Báo Bình Dương sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin tiếp theo của sự việc...

Tác giả: Tuệ Nhi

Nguồn tin: baobinhduong.vn