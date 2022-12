Đánh sập đường dây cá độ hơn 2000 nghìn tỉ đồng trong mùa World Cup

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đặc biệt là truy quét loại tội phạm cá độ bóng đá dịp World Cup 2022, Công an TP Vinh đấu tranh, khám phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, hoạt động lưu động, liên tỉnh, bắt 14 đối tượng ở Nghệ An, Đồng Nai, TP Hải Phòng, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Vinh phát hiện nhóm đối tượng người TP Hải Phòng, lợi dụng dịp diễn ra vòng chung kết Wordcup 2022 tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc qua mạng Internet. Theo đó, để trách sự phát hiện của cơ quan Công an, các đội tượng sử dụng ô tô cá nhân điều khiển từ phía Bắc vào Nghệ An để tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ các trận đấu diễn ra tại Word Cup.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị Công an TP Vinh bắt giữ.

Qua xác minh, Ban chuyên án xác định nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Chiến và Lê Trí Công đều sinh năm 1989, trú tại Hồng Phong, An Dương, TP Hải Phòng lợi dụng việc thăm người thân, di chuyển đến địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, để che dấu cơ quan Công an và tổ chức cá độ bóng đá trong mùa Wordcup 2022. Qúa trình rà soát, xác minh, Chiến và Công là tổng dưới của Nguyễn Đình Quân (SN 1993), trú tại ấp Lê Lợi 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Đây là đối tượng cầm đầu, có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “đánh bạc”, sử dụng tài khoản siêu tổng Super Master để tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng Internet cho các con bạc tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc, Thủ trưởng CQCSĐT, ngày 1/12/2022, Công an TP Vinh đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 14 đối tượng, gồm: Nguyễn Đình Quân (SN 1993), trú tại ấp Lê Lợi 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; Đào Văn Quyết (SN 1998), trú tại khu phố 4C, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Văn Chiến (SN 1989), Lê Trí Công (SN 1989), Phạm Văn Công (SN 1997) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1991), cùng trú tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng; Lưu Quang Vân (SN 1990), trú tại thôn Ngọ Dương 3, xã An Hoà, huyện An Dương, TP Hải Phòng; Lê Văn Thuận (SN 1988), trú tại Ấp 61, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Kiên Trung (SN 1987), trú tại Ấp 4, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai; Lê Duy Đỉnh (SN 1994), trú tại Tổ 15, khu phố 4, Long Bình, TP biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Văn Đạt (SN 1987), trú tại khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; Hồ Xuân Vũ (SN 1990), trú tại Tổ 5, khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai; Đào Thành Trung (SN 1988), trú tại Ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; Huỳnh Nhật Hòa (SN 1996), trú tại 466/90 khu phố 8, Phường Hố Nai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng cầm đầu đường dây Nguyễn Đình Quân tại Cơ quan Công an.

Kết quả điều tra bước đầu, Công an TP Vinh phát hiện từ tháng 6/2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Đình Quân tổ chức đánh bạc với tang số hơn 2000 tỷ đồng, riêng trong thời gian diễn ra Word Cup 2022, đường dây do Nguyễn Đình Quân thiết lập có hàng chục đại lý, tổ chức cho hàng trăm con bạc tham gia đặt cược, số điểm đặt cược là một triệu điểm, tang số đánh bạc khoảng hơn 300 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 1 ô tô, 15 ĐTDĐ, nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh cũng phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng các đối tượng sử dụng để giao dịch cá độ để tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Tác giả: Hải Việt

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân