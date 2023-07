Đã tìm thấy thi thể tất cả 4 nạn nhân trong vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc

Danh tính của các nạn nhân được xác định gồm 3 chiến sĩ CSGT: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1981), Thượng úy Lê Quang Thành (SN 1977), Thượng úy Lê Ánh Sáng (SN 1990) và 1 người dân tên Ngọc Anh. Cả 4 người bị vùi lấp khi đang nỗ lực di chuyển phương tiện, thiết bị ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm.

Sau khi nhận được thông tin, tỉnh Lâm Đồng đã huy động hàng trăm người cùng nhiều phương tiện để tìm kiếm 4 người mất tích do sạt lở đất tại Chốt CSGT trên đèo Bảo Lộc.

Hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp 3 CBCS CSGT và 1 người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận cùng hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp và Nguyễn Ngọc Phúc trực tiếp chỉ huy lực lượng cứu hộ tại hiện trường.

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo ứng trực 100% lực lượng, phương tiện của Công an các địa phương, đơn vị liên quan phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, phân tuyến, phân luồng và cảnh báo, hỗ trợ người dân…

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã giao các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Bảo Lộc, Công an huyện Đạ Huoai tiến hành các biện pháp điều tiết, hướng dẫn, cảnh báo phương tiện, người dân không đi vào các khu vực sạt, lở, nguy hiểm, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tại các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện dọn dẹp đất đá, cây cối ngã đổ để sớm thông tuyến đường.

Sạt lở đất kéo dài khoảng 100m, gây chia cắt quốc lộ 20.

Cùng ngày, chiều 30/7, Văn phòng Bộ Công an (Thường trực Ban Chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an - ƯPT) đã có Công điện gửi Ban Chỉ huy ƯPT Công an tỉnh Lâm Đồng; Ban Chỉ huy ƯPT các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục CSGT; Công an tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Thuận… chủ động các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai đặc biệt khi có mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất; khẩn trương chạy đua với thời gian để tìm kiếm cứu nạn, huy động lực lượng, phương tiện của lực lượng CAND phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân đang bị vùi lấp trong đất đá và khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất nêu trên

Tối cùng ngày (30/7), ông Bùi Duy Anh, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng lực lượng CSGT và Thanh tra giao thông các địa phương tổ chức hướng dẫn điều tiết và tạm thời đóng đèo Bảo Lộc vì thời tiết quá xấu, khối lượng sạt lở quá nhiều, gây nguy hiểm đến an toàn giao thông.

Trước đó, như tin Báo CAND đã đưa, từ sáng 28/7, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhất là tại các huyện Đạ Huoai, Bảo Lâm, Di Linh và TP Bảo Lộc. Đến thời điểm 15h30 ngày 30/7, tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng trăm khối đất đá từ trên núi đã sạt lở, vùi lấp một phần chốt CSGT đóng trên đèo Bảo Lộc.

Mưa lũ làm Quốc lộ 55 đoạn qua cống ngầm xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm bị ngập nặng, khiến giao thông tạm thời bị chia cắt.

Tại thời điểm xảy ra sạt lở, một chiếc xe khách loại 45 chỗ chở học sinh đang lưu thông trên đèo đã bị đất đá đẩy trôi vào hộ lan về phía vực trên đèo Bảo Lộc, rất may không rơi xuống vực.

Chốt CSGT đèo Bảo Lộc, thuộc Trạm CSGT Madagui (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) được xây dựng ngay khu vực giữa đèo. Chốt này có nhiệm vụ túc trực, tuần tra kiểm soát các phương tiện di chuyển qua đèo, kịp thời xử lý những sự cố liên quan tới tai nạn giao thông, sạt lở đất đá… Phía sau tòa nhà là đồi núi cao được ngăn cách bởi một taluy.

Hàng trăm mét khối đất đá từ trên cao đã sạt lở, trượt xuống phía dưới, kéo dài khoảng 100m, chia cách hoàn toàn quốc lộ 20. Một khối nhà của chốt CSGT đèo Bảo Lộc bị vùi lấp hoàn toàn, khối nhà còn lại bị xô đẩy, hiện có nguy cơ sập đổ.

Tác giả: Khắc Lịch - Văn Thành

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân