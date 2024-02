Clip: Nghi bán độ, cầu thủ thay nhau "đá phản lưới nhà" trắng trợn

Your browser does not support the video tag.

Ranjit Bajaj, chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Ấn Độ Minerva Punjab và Delhi FC, kêu gọi chính quyền thực hiện hành động khẩn cấp chống lại tình trạng tham nhũng đang diễn ra ở giải đấu Delhi.

Bản thân Bajaj đã chia sẻ trên X clip về những bàn phản lưới nhà đáng ngờ được ghi trong trận đấu giữa Ahbab FC và Rangers FC. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bajaj thậm chí còn khẳng định I-League đã hoàn toàn bị dàn xếp.

Cụ thể, khi Ahbab FC đang dẫn trước Rangers FC 4-0 thì các cầu thủ bất ngờ ghi 2 bàn phản lưới nhà gây sốc. Các cầu thủ bắt đầu chuyền bóng lại cho thủ môn của họ một cách kỳ quái, và không biết từ đâu, bóng lại đi vào lưới của họ.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ấn Độ Kalyan Chaubey cũng lên mạng xã hội để chia sẻ quan điểm của mình về các clip lan truyền, thừa nhận rằng nghi ngờ tham nhũng nghiêm trọng đã gia tăng.

"Chúng tôi đã biết về các clip lan truyền trên, gây ra sự nghi ngờ nghiêm trọng đối với Delhi Premier League. Nhìn bề ngoài, điều đó rất đáng lo ngại. Vài tháng qua, chúng tôi đang thu thập bằng chứng chắc chắn về các trận đấu đáng ngờ và liên tục điều tra để loại bỏ những trường hợp như vậy", Chaubey nói trên X (trước đây là Twitter).

Sau khi các cáo buộc cá cược và dàn xếp tỷ số xuất hiện ở giải Ngoại hạng Delhi, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) hôm 20/2 đã mở một cuộc điều tra trên nhiều thành phố khác nhau của đất nước để tìm ra tận gốc mối đe dọa này với sự giúp đỡ của các cơ quan chính phủ.

Về những cáo buộc cụ thể liên quan đến trận đấu ở Delhi, liên đoàn bóng đá cho biết: "AIFF hôm nay đã gửi một thông báo qua email tới Hiệp hội bóng đá Delhi yêu cầu làm rõ về vụ việc liên quan đến trận đấu ngày 19/2 thuộc Giải Ngoại hạng Delhi.

Các quan chức AIFF do Chủ tịch Kalyan Chaubey dẫn đầu đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp hôm nay, trong đó Chủ tịch DSA Anuj Gupta được triệu tập để tìm hiểu thông tin chi tiết về vụ việc và quan điểm của hiệp hội chủ nhà về vấn đề này".

Chaubey cho biết AIFF sẽ không giới hạn cuộc điều tra chỉ trong một trận đấu. Ông nói: "Một số bằng chứng ngày càng gia tăng đã được tìm thấy gây ra những nghi ngờ nghiêm trọng đối với toàn bộ giải đấu.

Ông cho biết Football Delhi cũng sẽ nộp đơn khiếu nại lên Cảnh sát Delhi để điều tra mọi hành vi "dàn xếp trận đấu" ở Delhi Premier League.

Tác giả: Hải Vân (Theo NDTV)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn