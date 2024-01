Clip: Máy bay trực thăng của cảnh sát bất ngờ rơi xuống đường

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra hôm 8/1, tại bang Minas Gerais, Brazil. Sau khi Cảnh sát Đường cao tốc Liên bang phản ứng với một vụ tai nạn liên quan đến hai xe đầu kéo và ba xe tải khiến một người lái xe bị thương.

Đoạn phim do một người dân ghi lại bằng điện thoại di động cho thấy chiếc trực thăng của Cảnh sát Đường cao tốc Liên bang cất cánh từ con đường nơi xảy ra vụ va chạm và suýt đâm vào một ngôi nhà. Chiếc máy bay sau đó bị mất kiểm soát rồi biến mất.

Đoạn clip thứ hai được ghi lại bởi camera hành trình gắn trên một phương tiện cho thấy chiếc trực thăng rơi cách nó vài thước.

Chỉ huy Cảnh sát Đường cao tốc Liên bang Aurélio Leal, người có mặt trên máy bay, cho biết vụ tai nạn xảy ra sau khi chiếc trực thăng bị mất vòng quay.

Hãng tin G1 của Brazil trích dẫn lời Leal: "Trên trực thăng có 6 người. Mọi người đều ổn, cảm ơn Chúa. Vị trí là tốt nhất để hạ cánh sau khi chúng tôi bị mất vòng quay. Thật không may, cái đuôi đã va vào hàng rào".

Tài xế xe tải bị thương sau đó được chở bằng xe cấp cứu tới Bệnh viện João XXIII.

Elisa Loures nói với G1 rằng cô đang ở nhà cùng con trai thì nghe thấy tiếng trực thăng bay qua căn hộ của mình. Nó cắt vào bên hông tòa nhà, khiến gạch rơi ra khỏi tường.

Vitor Fabiano đang lái chiếc xe của mình trên đường thì nhìn thấy chiếc trực thăng buộc phải hạ cánh. "Một sự sợ hãi phải không? Nó xảy ra ngay trước mặt tôi", anh nói.

Tác giả: Hải Vân (Theo Dailymail)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn