Clip: Máy bay lao xuống biển, phi công thoát chết trong gang tấc

Your browser does not support the video tag.

Vụ rơi máy bay xảy ra ở Porthcawl, Bridgend, Wales vào ngày 13/6.

Đoạn phim cho thấy khoảnh khắc chiếc máy bay đang hạ độ cao xuống vùng nước gần bờ biển. Sau khi chạm mặt nước, nó lật về phía trước trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, chiếc máy bay đã bay qua những ngôi nhà gần đó khi hạ độ cao và phi công được nhìn thấy đang quay trở lại bờ biển sau khi máy bay rơi.

Dịch vụ xe cứu thương xứ Wales xác nhận rằng một người đã được đưa đến bệnh viện.

Tác giả: Quốc Tiệp (theo Newsflare)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn