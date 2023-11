Clip: Lên cơn đau tim, người đàn ông tử vong khi đang tập gym

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra tại một trung tâm thể dục ở khu vực Vijay Nagar, Thành phố Indore, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Một nguồn tin cho biết, Pradeep Raghuvanshi, người điều hành một doanh nghiệp nhà hàng, cảm thấy không thoải mái trong quá trình tập luyện và ngã xuống đất chỉ sau vài giây.

Trong đoạn clip ghi lại từ camera giám sát, người chủ khách sạn vội vàng bước đến gần một chiếc máy ở phòng tập thể dục, đặt tay lên đó và cố gắng nghỉ ngơi nhưng lại gục xuống sàn. Họ cho biết Raghuvanshi được đưa đến một bệnh viện tư nhân gần đó, nơi các bác sĩ tuyên bố anh đã tử vong.

Người phụ trách đồn cảnh sát Vijay Nagar Ravindra Gurjar xác nhận cái chết của Raghuvanshi tại cơ sở thể dục, nhưng cho biết gia đình anh chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào cho cảnh sát.

Một huấn luyện viên tại phòng tập cho biết: “Raghuvanshi bất tỉnh sau 10 phút khởi động".

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn