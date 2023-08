Clip: Con trai bị đấm ngã trên phố, mẹ lao đến hạ gục tên côn đồ

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một ngã tư ở Quảng trường Thời Đại, thành phố New York.

Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, Babacar Mbaye, 34 tuổi, đang đi bộ trên đường thì bất ngờ đấm ngã một bé trai.

Thấy vậy, mẹ của bé là Rafaela Rivera, 42 tuổi, nhanh chóng đuổi theo gã đàn ông. Hai người giằng co và ngã xuống đường. Tuy nhiên, Rivera quyết không buông người đàn ông đã tấn công con mình ra.

Rivera cho biết, sự việc xảy ra khi cô cùng con gái Carmen và con trai Angel đi chơi. Sau khi chụp ảnh cho Angel, họ đang cùng nhau đi dạo thì Carmen, 17 tuổi, phát hiện nghi phạm có hành động kỳ lạ. Người đàn ông sau đó vung tay, đánh vào đầu Angel khiến bé ngã ngửa ra vỉa hè.

"Tôi chạy đến tóm lấy hắn từ phía sau, sau đó chúng tôi ngã xuống đất. Hắn cố chạy thoát nhưng tôi không buông. Hắn phải bị bắt vì đã đánh con tôi", Rivera nói.

Được biết, Mbaye đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Người đàn ông có tiền án hành hung, sở hữu vũ khí, đe dọa.

