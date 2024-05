Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giữ chức Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Sáng 22/5, tại Kỳ họp thứ 7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trình Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Trần Thanh Mẫn – Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, Quốc hội đồng ý phê chuẩn ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh cũng đã được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua với 463/463 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,07% tổng số đại biểu Quốc hội)

Trước đó, ngày 20/5, Quốc hội bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Hiến pháp quy định, Hội đồng Quốc phòng và an ninh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn.

Chủ tịch nước giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Theo danh sách được Quốc hội khóa XV phê chuẩn đầu nhiệm kỳ, Phó Chủ tịch Hội đồng là Thủ tướng Chính phủ; các ủy viên là Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Hội đồng Quốc phòng và an ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

Hội đồng quốc phòng và an ninh trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định; động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc; thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh; quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Tác giả: Ngọc Thành

Nguồn tin: Báo VOV