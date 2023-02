Bùi Tiến Dũng còn nguyên cơ hội sau màn trình diễn của Patrik Lê Giang

Patrik Lê Giang được nhận định có chuyên môn không hề vượt trội so với Bùi Tiến Dũng. Thủ thành 31 tuổi được ra sân vì Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm ở 2 trận thua Hà Nội FC và Viettel, đó là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch V-League 2023.

Hai đội bóng này cũng sở hữu đội hình chất lượng cao và tân binh Công an Hà Nội khó so kè với họ.

Patrik Lê Giang có màn ra mắt Công an Hà Nội ở trận hòa 1-1 HAGL chiều 19-2. Ảnh: CAHN FC

Bùi Tiến Dũng không thể hiện được đẳng cấp "gánh team" ở 2 thất bại được dự báo trước đó.

Trách nhiệm thuộc về thủ thành gốc Thanh Hóa, đặc biệt sau các pha bóng mắc lỗi. Tuy nhiên, các đồng đội Tiến Dũng cũng đã chơi không hề tốt khi bị áp đảo toàn diện.

Patrik Lê Giang cần có màn trình diễn thuyết phục hơn để chắc suất bắt chính tại Công an Hà Nội. Ảnh: CAHN FC

HLV Paulo Foiani có cớ để thay Bùi Tiến Dũng bằng Patrik Lê Giang sau khoảng thời gian này. Công an Hà Nội cần có cơ hội để kiểm chứng năng lực của thủ thành đắt giá họ đưa từ Cộng hòa Séc và trận đấu với HAGL là vừa tầm để thử sức thủ thành 31 tuổi.

Đội chủ sân Pleiku trước khi gặp Công an Hà Nội cũng chỉ có 3 trận hòa, bằng điểm với đội bóng Thủ đô. Đoàn quân của HLV Kiatisuk thay đổi mạnh mẽ và so về thực lực, không thể sánh với Hà Nội FC hay Viettel, các đối thủ đã thắng Công an Hà Nội trước đó.

Tại Pleiku, Patrik Lê Giang không bảo vệ được mảnh lưới sau khi hàng thủ sai lầm để Paollo Pinto dễ dàng đệm bóng quyết đoán mở tỷ số nhưng bàn thua này không có lỗi của thủ môn 31 tuổi.

Vấn đề là cả trận, Patrik Lê Giang cũng tỏ ra không quá vượt trội về chuyên môn. So với thủ thành Việt kiều khác là Văn Lâm, Patrik Lê Giang có thể phải học hỏi thêm rất nhiều.

Về lâu dài, vẫn chưa rõ khả năng thích ứng của Patrik Lê Giang vì trước đó 1 tuần, thủ môn này có dấu hiệu mệt mỏi.

Khi gặp HAGL ở sân khách, Patrik Lê Giang hồi hộp trông thấy. Ngày về Việt Nam bắt chính ở một trận đấu V-League cũng không phải dễ dàng gì cho thủ môn này, đặc biệt khi CLB đang chịu áp lực "giải hạn" sau 2 trận thua liền tay trước đó.

Trở lại với Bùi Tiến Dũng, việc cạnh tranh với Patrik Lê Giang sẽ là động lực cho thủ thành 26 tuổi thêm cứng cáp về chuyên môn. Tiến Dũng đã năm lần bảy lượt mất suất bắt chính ở các CLB mình đi qua, dù đã được trao cơ hội.

Ở Công an Hà Nội, khi Patrik Lê Giang chưa chắc tay, Bùi Tiến Dũng do đó càng có thời cơ để trở lại đội hình chính.

Quãng nghỉ dài hơn 1 tháng sẽ đủ để HLV Foiani ổn định, đánh giá lại đội hình để ra quyết định.

Vị trí "nửa đội hình" ở Công an Hà Nội lúc này vẫn chia đều cơ hội cho cả 2, từ đây đến cuối mùa, mục tiêu lớn mà đội bóng tân binh đặt ra vẫn phụ thuộc rất lớn vào khả năng của những cái tên này.

