Bắt đối tượng lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản

Thường nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng bị bắt giữ là Đào Thị Mộng Thường (sinh năm 1978), trú xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Thường đã từng mang tiền án về tội Đánh bạc.

Để thực hiện hành vi lừa đảo của mình, Đào Thị Mộng Thường tạo và sử dụng tài khoản Facebook “Đào Ngọc Minh” đăng các hình ảnh thiếu nữ trẻ đẹp, sau đó kết bạn làm quen, nhắn tin với một số người đàn ông có điều kiện kinh tế.

Khi bị hại tin tưởng và có tình cảm yêu đương với nhân vật Thường dựng lên, Thường đưa ra nhiều thông tin không có thật về việc cần tiền để lo công việc, mua sắm, trả nợ, làm thủ tục thừa kế... Từ đó nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Với thủ đoạn như trên, bước đầu cơ quan Công an chứng minh Thường đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một người đàn ông trú thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đào Thị Mộng Thường, cơ quan Công an thu giữ 2 điện thoại di động, phong tỏa một hợp đồng đầu tư trái phiếu trị giá 4 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với Đào Thị Mộng Thường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án.

Dù cơ quan chức năng liên tục phát cảnh báo về tình trạng lừa đảo thông qua mạng xã hội tuy nhiên vẫn có một số nạn nhân bị những kẻ lừa đảo tiếp cận và "gài bẫy" bằng lời yêu đương hoặc chuyện cảm động.

Công an Nghệ An khuyến cáo, người dân cần chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác khi trò chuyện, trao đổi thông tin trên mạng xã hội với những mối quan hệ mới quen biết.

Kiểm tra và xác minh kỹ trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến tài chính hoặc gửi thông tin cá nhân. Khi gặp trường hợp nghi ngờ có hành vi lừa đảo trên mạng, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

Tác giả: Bích Huệ

Nguồn tin: vietnamplus.vn