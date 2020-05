Yêu cầu khẩn sau vụ 2 nữ sinh tử vong do đi xe máy 'kẹp' 4 ở Hà Tĩnh

Công điện của UB An toàn giao thông quốc gia nêu rõ, ngày 5/5, báo VietNamNet phản ánh vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc 17h tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). 4 nữ sinh chở nhau trên xe máy đã đâm vào cột mốc bên đường.



Hậu quả, 2 nữ sinh tử vong tại chỗ, 2 em còn lại bị thương nặng, được đưa tới BV Đa khoa Kỳ Anh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.



Các nạn nhân đều là học sinh lớp 8 của một trường THCS. Nguyên nhân vụ tai nạn là do học sinh điều khiển xe máy vi phạm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, các gia đình đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý con em khi đi học, giao xe cho con đi khi chưa đủ điều kiện điều khiển xe máy.



Ngoài ra, còn có trách nhiệm của nhà trường, ngành giáo dục, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông của học sinh mà không kịp thời ngăn chặn.



UB An toàn giao thông quốc gia đánh giá, hiện nay trên cả nước tình trạng học sinh phổ thông, nhất là cấp trung học phổ thông, trung học cơ sở vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông rất phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông; tập trung vào một số hành vi vi phạm như: điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định...



Để ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn giao thông tương tự, UB An toàn giao thông quốc gia đề nghị Bộ GD&ĐT chỉ đạo các Sở GD&ĐT yêu cầu các trường học phối hợp với Ban đại điện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, không chở quá số người quy định; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe.



Hiệu trưởng các trường kiên quyết xử lý kỷ luật đối với học sinh, sinh viên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi.



Đề nghị chủ tịch UBND các địa phương yêu cầu người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra việc thực hiện cam kết giữa gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục và bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh.



Đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh, nhất là các hành vi vi phạm điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi...

Tác giả: Gia Văn