Xung quanh vụ việc 'bịt đường' Hồ Tông Thốc: Trách nhiệm thuộc về ai?

Thất sách

Đường Hồ Tông Thốc (TP Vinh, Nghệ An) dài gần 4 km. Con đường này tồn tại hàng chục năm bỗng nhiên bị bịt kín như bưng vào đầu năm 2017. Điều đáng nói, động thái trên được đưa ra ngay sau khi dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 được thi công.

Qua tìm hiểu, UBND TP Vinh ban hành công văn giao UBND xã Nghi Phú thông báo về thời gian, kế hoạch đóng đường Hồ Tông Thốc từ 8h ngày 4/1/2017. Vị trí đóng đường tại nút giao nhau của đường Hồ Tông Thốc với đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đại lộ Lê Nin).

Những tưởng việc “bịt đường” chỉ là phương án tạm thời, khi dự án hoàn tất chủ đầu tư cùng các bên liên quan sẽ có trách nhiệm bàn giao lại nguyên hiện trạng. Đinh ninh như thế nên khi biết đích xác chủ trương là “đóng hẳn”, hàng loạt hộ dân đều bất an tột độ, xen lẫn đó là tâm trạng bất bình.

Quyết định “trời ơi đất hỡi” nói trên không những làm xáo trộn sinh hoạt thường ngày của bà con mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động của hàng loạt đơn vị nằm trên tuyến, đơn cử như Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, hay Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc.

Vì lý do trên, khi đề cập đến tất thảy đều phản đối gay gắt: “Đóng một phần đường để bàn giao mặt bằng cho Công ty cổ phần Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An tiến hành xây dựng bệnh viện giai đoạn 2 là điều hết sức vô lý, với lý do gì đi chăng nữa cũng không được phép đặt doanh nghiệp lên trên quyền lợi chính đáng của nhân dân”.

Được biết, Cty CP Hữu nghị Đa khoa Nghệ An do 3 cổ đông sáng lập, bao gồm Cty CP Đầu tư Cotec HealthCare (đóng góp 51% vốn điều lệ bằng tiền mặt), Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (đóng góp 40% vốn bằng giá trị phần kinh phí bồi thường GPMB, giá trị thương hiệu và giá trị lợi thế vị trí địa lý mặt bằng khu đất), Cty CP Kỹ thuật xây dựng và Vật liệu xây dựng (đóng góp 9% vốn điều lệ bằng tiền mặt, tương đương 18 tỷ đồng).

Sau rất nhiều lần đối thoại, trước làn sóng phản ánh ngày một dâng cao, tỉnh Nghệ An đã đi đến thống nhất mở lại tuyến đường Hồ Tông Thốc theo đúng nguyện vọng của người dân. Thấy sai biết sửa là điều đáng ghi nhận, tiếc thay việc khắc phục nhìn chung chưa đến đầu đến đũa…

Né tránh

Phải thừa nhận chủ trương “bịt đường” Hồ Tông Thốc là một quyết định thất sách, hành động này không những gây ra hiệu ứng dư luận không tốt mà còn trực tiếp làm hao tổn tiền ngân sách nhà nước. Cụ thể, hơn 4,5 tỷ là kinh phí “mở đường” được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.

Từ thực tế trên việc xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan là nội dung thực sự cấp thiết. Dù vậy, đã hàng tháng trời trôi qua vấn đề này gần như đang bỏ ngỏ.

Nhằm rộng đường dư luận, PV Báo NNVN đã liên hệ với ông Đặng Thanh Tùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An (người chịu trách nhiệm phát ngôn).

Mặc dù đã tiến hành các bước theo hướng dẫn nhưng sau nhiều ngày PV vẫn không nhận được nội dung phản hồi chi tiết.

Mãi đến ngày 18/2/2020, UBND tỉnh Nghệ An mới ban hành công văn số 741/UBND-CN truyền đạt lại ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh như sau: “Giao UBND TP Vinh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng cung cấp thông tin”.

Những tưởng khi cấp trên trực tiếp chỉ đạo, các bộ phận liên quan sẽ gấp rút thực hiện. Tuy nhiên qua nắm bắt diễn biến thực tế, các đơn vị này gần như chưa được đả động đến nơi.

Cần nói rõ, việc cung cấp, phản hồi thông tin báo chí một cách kịp thời là nội dung được cấp lãnh đạo tỉnh Nghệ An nhiều lần đề cập đến, tuy nhiên giữa phát biểu và thực tiễn dường như chưa song đôi.

Trở lại vụ việc, được biết ông Lê Sỹ Chiến, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh là người đã ký công văn bịt đường Hồ Tông Thốc. Thế nhưng điều dư luận băn khoăn là liệu cá nhân ông Chiến có đủ thẩm quyền quyết định vấn đề hệ trọng này hay không?

