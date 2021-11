Xúc động chiến sĩ Công an Nam Trà My thăm con qua cửa kính

Anh Sang chỉ có thể ghé thăm con qua khung cửa kính. Ảnh: Facebook bà Nguyễn Thị Dự

Bức ảnh cán bộ CSGT ghé thăm vợ và con trai được bà Nguyễn Thị Dự (xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 8.11 khiến nhiều người xem xúc động. Bà Dự là mẹ vợ của Thượng úy Võ Ngọc Sang (31 tuổi) - công tác tại Đội CSGT Công an huyện Nam Trà My.

Trao đổi qua điện thoại, anh Sang cho biết, nơi anh công tác cách xa gia đình hơn 17km. Hơn nửa tháng nay, anh chưa thể về nhà vì cùng đồng đội căng mình chống dịch. Ngày 8.11, trong lúc đi tuần tra làm nhiệm vụ ngang qua nhà, vì quá nhớ gia đình nên anh ghé thăm con trai và vợ.

Để đảm bảo an toàn cho người thân, anh Sang đeo khẩu trang và chỉ ngắm vợ con qua ô cửa kính vài phút rồi tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. “Khi đang thực hiện nhiệm vụ, những lúc nhớ vợ và con chỉ có thể liên lạc qua điện thoại là chủ yếu. Vợ hiện mang thai, con trai đầu còn nhỏ nên cảm giác xa gia đình rất khó tả. Vài phút được gặp lại vợ con khiến tôi rơi nước mắt” - anh Sang chia sẻ.

Anh Sang cùng đồng đội làm nhiệm vụ phòng chống dịch suốt nửa tháng nay chưa về nhà. Ảnh: NVCC

Nam Trà My xuất hiện ca dương tính Covid-19 đầu tiên là nữ nhân viên tại một trường học, đến nay cả huyện có hơn 300 ca mắc. Địa phương đang từng bước kiểm soát được dịch.

Tác giả: THÀNH LINH

Nguồn tin: Báo Quảng Nam