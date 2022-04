Xuất hiện clip nghi 1 phụ nữ phóng hỏa đốt xe máy gây ra vụ cháy nhà 1 người tử vong, 5 người bị thương

Ngày 1/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cháy nhà làm 1 người tử vong, 5 người bị thương xảy ra vào tối 31/3 vừa qua.

Cũng trong đêm 31/3, mạng xã hội hội bất ngờ chia sẻ một đoạn video nghi có người phóng hỏa trong vụ cháy nói trên.

Theo đoạn camera an ninh ghi lại, vào lúc 18h50 ngày 31/3, một người phụ nữ mặc trùm kín từ đầu đến chân, đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm đã xuất hiện trong nhà xe.

Sau một lúc ngó nghiêng, quan sát trong nhà xe, người phụ nữ này dùng dụng cụ đánh lửa và bắt đầu châm lửa vào một chiếc xe. Sau nhiều lần châm lửa, cuối cùng một chiếc xe đã bùng cháy.

Người phụ nữ cũng ngay lập tức rời khỏi hiện trường. Ngọn lửa bùng lên dữ dội và lan sang các vật dụng xung quanh.

Trong đêm 31/3, lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường; đồng thời trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Như tin đã đưa, khoảng 19h ngày 31/3, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân xảy ra cháy tại địa chỉ ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm.

Đến khoảng 19h12, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận đám cháy. Khoảng 19h20, đám cháy được khống chế, đến 19h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nhiều xe máy cháy rụi sau vụ việc

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cứu được 5 người bị thương (trong đó có 4 trẻ em) và đưa đi cấp cứu kịp thời, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người. Tuy nhiên, 1 nạn nhân đã tử vong.

Vụ hoả hoạn làm 4 xe máy cháy rụi, dãy xe máy khoảng hơn 10 chiếc đối diện đã được cứu chữa kịp thời.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn