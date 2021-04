Xử phạt nhiều người dừng xe trên cầu Cửa Hội để chụp ảnh

Lực lượng CSGT Công an huyện Nghi Xuân ra quân xử lý các trường hợp vi phạm khi đậu xe trên cầu Cửa Hội. Ảnh: CA.

Ngày 31.3, Công an Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam nối tỉnh Nghệ An với Hà Tĩnh chính thức thông xe vào ngày 14.3 vừa qua, tình trạng người điều khiển các phương tiện vi phạm dừng, đỗ xe trên cầu để check in, chụp ảnh khá nhiều, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Trước tình trạng đó, Công an Nghi Xuân đã ra quân tuần tra, xử lý. Theo đó, sau 15 ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Xuân đã phát hiện, lập biên bản 26 trường hợp vi phạm về dừng, đỗ xe sai quy định trên Cầu Cửa Hội đồng thời tước giấy phép lái xe 12 trường hợp.

Cũng theo Công an huyện Nghi Xuân, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, luật giao thông đường bộ nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và tập trung tối đa lực lượng, phương tiện để tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: Báo Lao Động