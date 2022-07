Xử phạt hai tài xế đỗ xe trên cầu Cửa Hội để chụp ảnh

Ngày 30/7, nguồn tin từ Công an huyện Nghi Xuân, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt đối với ông T.T.K. (60 tuổi, trú tại phường Hưng Dũng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) và ông V.M.T. (49 tuổi, trú tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), mỗi trường hợp 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với hành vi đỗ xe ô tô trên cầu gây mất an toàn giao thông.

Một nhóm khoảng 20 người cùng một số ô tô đỗ trên cầu Cửa Hội để chụp ảnh ngày 22/7.

Theo đó, ngày 22/7, sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc có khoảng 20 người cùng một số ô tô đang đỗ trên cầu Cửa Hội (thuộc thôn Hội Thủy, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân) để chụp ảnh, gây mất an toàn giao thông.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành trích xuất camera ghi lại các biển số xe đồng thời xác minh những người liên quan.

Ngày 29/7, sau khi củng cố các tài liệu liên quan, Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành mời ông T.T.K. và ông V.M.T. đến tại trụ sở đơn vị để làm việc.

Công an huyện Nghi Xuân ra quyết định xử phạt đối với ông T.T.K và ông V.M.T mỗi trường hợp 2,5 triệu đồng.

Tại đây, cán bộ Đội CSGT, Trật tự Công an huyện Nghi Xuân đã tuyên truyền, giải thích về các quy định của Luật Giao thông đường bộ cho ông V.M.T. và ông T.T.K..

Sau khi nghe giải thích, ông K. và ông T. đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ theo Điểm d, Khoản 4, Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Công an huyện Nghi Xuân ra quyết định xử phạt đối với ông T.T.K và ông V.M.T mỗi trường hợp 2,5 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Video được một tài xế khác ghi lại qua camera hành trình khi nhóm 20 người đứng trên cầu Cửa Hội chụp ảnh ngày 22/7.

