Xử lý cô gái chia sẻ clip 2 trẻ vị thành niên làm "chuyện người lớn"

Ngày 1-9, thông tin từ Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết Công an huyện này vừa xử lý 4 trường hợp vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội và trang thông tin điện tử.

Theo cơ quan công an, ngày 16-8-2021, Công an huyện phát hiện tài khoản "Cô Chủ Nhỏ. Tracky" do T.T.M. (SN 1989, trú tại xã Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang) làm chủ đã cung cấp, chia sẻ, phát tán link dẫn tới website có nội dung video hai trẻ vị thành niên quan hệ tình dục.

Ảnh chụp nội dung T. M. M phát tán đường dẫn vi phạm - Ảnh chụp màn hình

Tại cơ quan công an, T.T.M. khai nhận sau khi tiếp cận video, M. đã đăng lên tài khoản Facebook cá nhân với nội dung: "… hóng link ko. Gửi cho xem con cái nhà ai", kèm theo ảnh chụp video. Sau đó M. đã chia sẻ qua tin nhắn Messenger cho nhiều tài khoản khác.

Bên cạnh đó, trong một bài viết của tài khoản "Kun Mon", M. cũng đã bình luận nội dung "Cần link ko mình chuyển cho ne". Sau đó, M. phát tán công khai đường dẫn tới website có video 2 trẻ vị thành niên quan hệ tình dục.

Theo đó, ngày 19-8, Công an huyện lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với T.T.M. về hành vi "Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung vi phạm quy định của pháp luật" quy định tại điểm a khoản 2 điều 99 nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, trong tháng 8, Công an huyện cũng đã xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, đề xuất Công an tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp chia sẻ nội dung thông tin sai sự thật về vụ việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong từ các fanpage có tên "Việt Nam", "Nước Mỹ Trở Lại", "Tinh Hoa Hoa Kỳ" do các thế lực thù địch, phản động tạo lập có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là Bộ Quốc phòng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Người lao động